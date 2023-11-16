【ＦＯＣＵＳ】地緣風險溢價，隨著三藩市、台北市的兩場握手，會否進入暫時消退模式？

單看總長四小時的「習拜會」，就軍事溝通、禁毒合作、增加航班、擴大交流、ＡＩ對話等多個

領域取得共識，再加上國民黨、民眾黨兩大在野黨峰回路轉達成「藍白合」，令民進黨明年１月

大選「躺贏」的基本面變數陡增，答案齊指向「Ｙｅｓ」。但兩國元首開場白的核心要義，一個

強調「合作共贏」，一個強調「管理競爭」，都預示中美關係難復ｇｏｏｄ ｏｌｄ ｄａｙｓ

。



＊合作共贏 ＶＳ 管理競爭＊



從２０１７年４月的海湖莊園，到周三（１５日）的斐洛里莊園，中國最高領導人時隔六年

再踏足美利堅，期間風雲變幻和激烈交鋒，令「鬥而不破」的傳統默契，幾已到地緣衝突爆煲的

臨界點。鑒於此，中國最高層最新坦誠要害，「中美不打交道是不行的，想改變對方是不切實際

的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。」

相比彼時中美關係站在正常化４５年來的「新起點」，如今卻處於「最低谷」，直接原因是

過去一年以來，美國種種行徑，令去年１１月做出的「六不」、「五無意」承諾空心化；本質原

因則是，拜登自上台以來一直奉行視中國為「最嚴峻的競爭者」。

昨日會晤期間，拜登開場白的中心句仍是，「必須確保競爭不會脫軌成為衝突，負責任地管

理競爭」，以及「在我們認為符合我們利益的情況下合作共事」。中國最高層則回應指，中美共

同努力的方向，應該是「相互尊重、和平共處、合作共贏」，直言「大國競爭解決不了中美兩國

和世界面臨的問題」。



＊恢復兩國軍事高層溝通＊



盡管「道」不相同，但今次被拜登稱為「我們進行過的最具建設性和富有成果的討論」，仍

達成諸多共識，首推在平等和尊重基礎上恢復兩國軍事高層溝通，此舉被視作五角大樓上月底披

露，一架中國殲１１戰機在南海上空與美國Ｂ５２轟炸機相距不到３米後，雙方共同推動減少誤

判、降溫地緣緊張的實質舉措。

此外，雙方同意成立中美禁毒合作工作小組，建立人工智慧政府間對話，進一步大幅增加國

際航班；擴大教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流等。打擊合成鴉片類藥物芬太尼，

一直被拜登視作政績之一，據美國疾控中心統計，僅去年即有逾１０萬美國人因吸毒過量死亡。

對於人工智能，中美都關切其用於軍事和核武時所構成的風險。而在留學生交流方面，中國

去年赴美留學人數從２０１９年高峰時的逾３７萬降至２９萬，而美國目前在華留學生僅約

３５０人，遠低於２０１５年的１﹒５萬人。



＊「藍白合作」撼賴清德＊



至於被中國最高層稱為「中美關係中最重要、最敏感」的台灣問題，時值「四角亂鬥」的台

灣大選出現戲劇性轉變，百年老店國民黨與政壇新貴民眾黨，周三達成「藍白合」共識，並將在

周六（１８日）公布民調結果，從而決定侯友宜、柯文哲誰正誰副。

只要性情反復無常的柯Ｐ不臨時倒灶，無論是「侯柯配」還是「柯侯配」，民進黨候選人賴

清德的「躺贏」機會都將大減。接下來的看點就是，剛剛取得９０萬聯署的郭台銘會否堅持參選

到底。據藍營背景的《聯合報》最新民調，若郭台銘退選，「柯侯配」、「侯柯配」將分別以

４１％、４２％的支持度，領先「賴蕭配」的３５％。

倘若真的如此，加上華府高級官員在會談結束後透露，中國未來幾年沒有針對台灣採取軍事

行動的計劃，而更傾向和平統一，地緣風險溢價消退，能否帶動兩岸三地股市行情，拭目以待。

