《經濟通通訊社１６日專訊》國家金融監督管理總局今日發布關於印發信託公司監管評級與

分級分類監管暫行辦法的通知，辦法自印發之日起施行。

分類監管是指監管機構根據信託公司年度監管評級結果及系統性影響評估結果，對不同

級別和具有系統性影響的信託公司在市場准入、經營範圍、監管標準、監管強度、監管資源配置

以及採取特定監管措施等方面實施區別對待的監管政策。

信託公司監管評級滿分為１００分，各評級模塊的分值權重為：公司治理（２０％），資本

要求（２０％），風險管理（２０％），行為管理（３０％），業務轉型（１０％）。各模塊內

設置若干評級要素，由定性要素和定量指標組成。評級結果分為１－６級，最低１級、最高６級

，分數越高越低級，級別越高反映機構風險越大，需要越高程度的監管關注。信託公司的監管評

級周期為一年，評價期間為上一年１月１日至１２月３１日。上年度評級全部工作原則上應於每

年４月底前完成。

信託公司系統性影響評估要素包括公司受託管理的各類信託資產規模，資產管理類信託自然

人投資者人數、金融機構投資者數量及相關信託資產規模，同業負債餘額等。評估總分在８５分

或以上的為具有系統性影響的信託公司。（ｓｌ）

