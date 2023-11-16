《經濟通通訊社１６日專訊》山西省呂梁市離石區永聚煤業聯建樓今早近７時發生大火，截

至目前增至２６人遇難，３８人受傷留醫。《央視新聞》引述救援現場指揮部指出，永聚煤業火

災事故多名責任人已被控制，相關責任人正在接受調查。正在訪美的國家主席習近平對事故作出

重要指示，要求全力救治傷員，做好傷亡人員及家屬善後安撫工作，盡快查明原因，嚴肅追究責

任。

習近平強調，各地區和有關部門要深刻吸取此次火災事故教訓，牢固樹立安全發展理念，強

化底線思維，針對冬季火災事故易發多發等情況，舉一反三，深入排查重點行業領域風險隱患，

完善應急預案和防範措施，壓實各方責任，堅決遏制重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財

產安全和社會大局穩定。

據了解，出事的聯建樓共４層，起火點位於２樓浴室。截至下午近３時，火勢已經撲滅，搜

救亦已結束，共有６４人送院救治，其中２６人搶救無效死亡。省政府已成立火災事故調查組，

同步展開事故調查和遇難者善後工作。省市醫療專家組對留院人員逐一精準制定救治方案全力救

治。

公開資料顯示，出事的永聚煤業是山西大型民企之一山西東泰能源集團旗下一座設計能力每

年１２０萬噸的礦井。礦井始建於２００８年，目前在冊職工１２２７人。企查查則顯示，永聚

煤業自身風險高達１２１處，２０１７－２０２２年間已受到１１次行政處罰，處罰金額累計

９２萬元人民幣，其中在２０１７年，呂梁煤炭工業局曾依據相關規範標準，責令永聚煤業停產

停業，原因是該礦在竣工驗收後，未公告生產能力等相關生產要素信息。（ｓｌ）

