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AH股新聞

16/11/2023 15:39

《打擊貪腐》國資委前副部長級幹部駱玉林大搞權錢交易被移送起訴

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國務院國資委原副部長級幹部駱玉林嚴重違紀違法，經中紀委
國家監委立案審查調查，其問題包括對黨不忠誠不老實，表裏不一，搞兩面派，做兩面人；違規
接受私營企業主安排的宴請和旅遊活動；在幹部選拔任用中為他人謀取利益並收受財物；長期違
規收受禮品禮金，違規從事營利活動，向多名私營企業主放貸獲取大額回報，大搞權色、錢色交
易；與不法商人勾肩搭背沆瀣一氣，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬
等方面謀利，並非法收受巨額財物等。
　　中紀委國家監委按相關規定，決定給予駱玉林開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收
繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。
　　６４歲的駱玉林今年５月受查。他長期在青海工作，曾任青海祁連縣財政局長、青海省海北
州財政局長、青海省國有資產管理局長、青海省財政廳副廳長、青海省國資委副主任、青海省副
省長、青海省委常委等職，２０１５年１２月起出任國有重點大型企業監事會主席。
　　２０１８年９月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發調整國務院國資委職責機構編制的通
知，不再設立國有重點大型企業監事會和國有重點大型企業監事會主席。此後國務院國資委網站
上，原國有重點大型企業監事會主席欄目更名為「副部長級幹部」，駱玉林等１２人轉崗為副部
長級幹部。（ｓｌ）

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