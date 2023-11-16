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AH股新聞

16/11/2023 15:38

《打擊貪腐》國開行前副行長周清玉移送起訴，涉干預插手貸款發放

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家開發銀行原黨委委員、副行長周清玉嚴重違紀違法，經中
紀委國家監委立案審查調查，其問題包括：大肆濫用監督執紀權，搞迷信活動，私藏、閱看有嚴
重政治問題的書刊；接受私營企業主安排的宴請，違規出入私人會所，借用管理服務對象車輛；
大肆干預、插手金融機構職工錄用工作，嚴重破壞選人用人制度；利用職權為他人謀利，特定關
係人收受對方財物，大肆收受禮品、禮金，違規擁有非上市公司股份，搞權色、錢色交易；違規
干預插手貸款發放工作，私自留存涉密文件；家風不正，對家屬失管失教；甘於被「圍獵」，與
不法企業主沆瀣一氣，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在貸款融資、項目承攬等方面謀利，
並非法收受巨額財物。
　　中紀委國家監委指出，周清玉嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生
活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收
手，性質嚴重，影響惡劣，按相關規定開會研究並報中共中央批准，決定給予周清玉開除黨籍處
分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查
起訴，所涉財物一並移送。
　　６１歲的周清玉去年７月１２日突然被免職，距其滿６０歲退休年齡尚有兩個月。今年５月
１９日，中紀委國家監委通報周清玉涉嫌嚴重違紀違法被查。公開資料顯示，周清玉長期在中國
農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）工作，２００２年起出任農行貴州省分行行長、
黨委書記，農行股改辦常務副主任，農行三農業物務總監等職，至２０１１年出任國家開發銀行
紀委書記，２０１６年成為國家開發銀行黨委委員、副行長。（ｓｌ）

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