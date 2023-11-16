《經濟通通訊社１６日專訊》震驚內地私募界的「杭州３０億量化跑路」事件持續發酵，除

百億私募北京華軟新動力「中招」外，據內媒爆料，國通信託、雲南信託亦「踩雷」，其中雲南

信託踩雷規模為１０億級，國通信託涉及規模或達３０億元（人民幣．下同）。另據報事件背後

的黑手、磐京投資實控人毛崴已被帶走調查。

華軟新動力日前公布踩雷概況，指旗下ＦＯＦ下投自稱是做量化對沖策略的杭州匯盛，但杭

州匯盛實際上把資金拿去投資杭州瑜瑤的產品，屬多層嵌套造假。華軟新動力並指出，公司管理

的部分私募基金產品最終實際投資至「深圳匯盛私募證券基金管理有限公司」，深圳匯盛發生違

約行為導致兌付困難。

有傳言指，杭州瑜瑤也並非底層資產，而是把資金再下投一家名為磐京股權投資的基金。內

媒《第一財經》引述知情人士指出，深圳匯盛、杭州瑜瑤幕後操盤人都是磐京投資實控人毛崴。

報道並從多個渠道查詢發現，磐京投資已於２０２２年９月被中基協註銷；杭州瑜瑤因違規加槓

桿被處罰，此前已被列為異常經營機構；而「杭州匯盛」實為「深圳匯盛」，註冊地「查無此地

」，多個公開平台也未能查到該公司及其產品持倉的公開信息。

知情人士又指，毛崴已於大約１１月初被帶走調查，杭州瑜瑤股東、基金經理楊澤斌也大約

在一周前被帶走，而兩人是親屬關係。知情人士還稱，引爆事件的導火線，正是杭州瑜瑤違約。

消息指，一家上市國企此前向杭州瑜瑤投資２﹒９億元，贖回時杭州瑜瑤未能兌付造成違約，而

違約誘因是毛崴已被有關部門控制，無人協調資金導致資金鏈斷裂，繼而引發後續連環「爆雷」

。



＊層層嵌套造假，資金流轉過程亦有問題，華軟新動力完全失守＊



知情人士並透露，華軟新動力收到的杭州瑜瑤估值表是假的，私募基金產品當中的資金也被

轉走。由於該份估值表是由杭州瑜瑤的託管機構出具，華軟新動力表示，後續可能會訴諸法律向

託管機構要求賠償損失。

報道指出，層層嵌套是本次「踩雷」事件的特點。一名私募基金從業人士稱，一般私募嵌套

最多兩層，華軟新動力直接投杭州匯盛是合規的，但杭州匯盛又投給杭州瑜瑤就屬違規，更莫說

瑜瑤再下投，「這樣的多層嵌套已經不被允許了」。該人士又指，ＦＯＦ、信託等機構與私募都

是簽訂三方合同，丙方為託管機構，扮演估值和監管資金等角色。在合同中，個人帳號、產品帳

號、託管帳號都是分開的，產品一旦成立，所有帳號才會打通，惟資金由投資人轉到託管帳號再

由託管轉到產品帳號後，資金是無法被取走的，直至投資人要贖回時從產品轉回託管再轉給投資

人，「現在資金都被捲走，肯定是資金流轉過程出問題」。

內媒《每日經濟新聞》評論事件稱，從前期的盡職調查，到中期的投資決策，再到投後監督

，整個過程中，華軟新動力可以說是完全失守。不管是底層私募投資失敗導致事情敗露，還是層

層嵌套本來就是騙局，華軟新動力所投資金難以收回已成事實。從現有情況來看，華軟新動力作

為受託人沒有盡到信託義務，對於造成的損失很難脫責。（ｓｌ）

