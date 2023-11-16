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AH股新聞

16/11/2023 14:45

《神州基金》杭州走佬私募幕後老闆據報已被帶走，多家信託踩雷

　　《經濟通通訊社１６日專訊》震驚內地私募界的「杭州３０億量化跑路」事件持續發酵，除
百億私募北京華軟新動力「中招」外，據內媒爆料，國通信託、雲南信託亦「踩雷」，其中雲南
信託踩雷規模為１０億級，國通信託涉及規模或達３０億元（人民幣．下同）。另據報事件背後
的黑手、磐京投資實控人毛崴已被帶走調查。
　　華軟新動力日前公布踩雷概況，指旗下ＦＯＦ下投自稱是做量化對沖策略的杭州匯盛，但杭
州匯盛實際上把資金拿去投資杭州瑜瑤的產品，屬多層嵌套造假。華軟新動力並指出，公司管理
的部分私募基金產品最終實際投資至「深圳匯盛私募證券基金管理有限公司」，深圳匯盛發生違
約行為導致兌付困難。
　　有傳言指，杭州瑜瑤也並非底層資產，而是把資金再下投一家名為磐京股權投資的基金。內
媒《第一財經》引述知情人士指出，深圳匯盛、杭州瑜瑤幕後操盤人都是磐京投資實控人毛崴。
報道並從多個渠道查詢發現，磐京投資已於２０２２年９月被中基協註銷；杭州瑜瑤因違規加槓
桿被處罰，此前已被列為異常經營機構；而「杭州匯盛」實為「深圳匯盛」，註冊地「查無此地
」，多個公開平台也未能查到該公司及其產品持倉的公開信息。
　　知情人士又指，毛崴已於大約１１月初被帶走調查，杭州瑜瑤股東、基金經理楊澤斌也大約
在一周前被帶走，而兩人是親屬關係。知情人士還稱，引爆事件的導火線，正是杭州瑜瑤違約。
消息指，一家上市國企此前向杭州瑜瑤投資２﹒９億元，贖回時杭州瑜瑤未能兌付造成違約，而
違約誘因是毛崴已被有關部門控制，無人協調資金導致資金鏈斷裂，繼而引發後續連環「爆雷」

　
＊層層嵌套造假，資金流轉過程亦有問題，華軟新動力完全失守＊
　
　　知情人士並透露，華軟新動力收到的杭州瑜瑤估值表是假的，私募基金產品當中的資金也被
轉走。由於該份估值表是由杭州瑜瑤的託管機構出具，華軟新動力表示，後續可能會訴諸法律向
託管機構要求賠償損失。
　　報道指出，層層嵌套是本次「踩雷」事件的特點。一名私募基金從業人士稱，一般私募嵌套
最多兩層，華軟新動力直接投杭州匯盛是合規的，但杭州匯盛又投給杭州瑜瑤就屬違規，更莫說
瑜瑤再下投，「這樣的多層嵌套已經不被允許了」。該人士又指，ＦＯＦ、信託等機構與私募都
是簽訂三方合同，丙方為託管機構，扮演估值和監管資金等角色。在合同中，個人帳號、產品帳
號、託管帳號都是分開的，產品一旦成立，所有帳號才會打通，惟資金由投資人轉到託管帳號再
由託管轉到產品帳號後，資金是無法被取走的，直至投資人要贖回時從產品轉回託管再轉給投資
人，「現在資金都被捲走，肯定是資金流轉過程出問題」。
　　內媒《每日經濟新聞》評論事件稱，從前期的盡職調查，到中期的投資決策，再到投後監督
，整個過程中，華軟新動力可以說是完全失守。不管是底層私募投資失敗導致事情敗露，還是層
層嵌套本來就是騙局，華軟新動力所投資金難以收回已成事實。從現有情況來看，華軟新動力作
為受託人沒有盡到信託義務，對於造成的損失很難脫責。（ｓｌ）

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