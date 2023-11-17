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AH股新聞

17/11/2023 08:34

《駐京專電》李強調研黑龍江和吉林：推動東北全面振興取得新突破

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李強１１月１４日至１６日在
黑龍江、吉林調研。他強調，要堅持改革創新，激發內生動力，推動新時代東北全面振興取得新
突破。調研中，李強主持召開國有企業改革發展座談會，聽取部分央企和地方國企負責人發言。
李強指出，當前國內外形勢發生深刻變化，對國企改革發展提出了新要求。要深刻認識新時代新
徵程國有企業肩負的重要使命，充分發揮科技創新、產業控制和安全支撐作用，在改革創新中做
強做優做大國有企業。同時優化布局結構，帶動和促進民營企業、中小微企業共同發展。
　
＊李強強調冬季保暖保供＊
　
　　在黑龍江，李強首先來到大唐哈爾濱第一熱電廠，察看機組生產運行，瞭解地方供熱情況，
要求全力抓好保暖保供，確保群眾溫暖過冬，同時積極推進節能降耗，不斷提高供暖效率。李強
來到哈爾濱工業大學，聽取學校發展情況介紹。李強考察了惠達科技公司，詳細瞭解農業智能裝
備研發推廣情況，要求集中各方力量加強協作攻關，加快推動農業機械化、智能化發展。在哈爾
濱新區江北一體發展區，李強聽取深圳（哈爾濱）產業園建設情況，指出要借鑒先進地區經驗，
著力搞活發展機制，培育新的經濟增長點。在哈爾濱飛機工業集團，李強察看生產線和機型展示
，希望企業著力突破關鍵核心技術，打造世界一流直升機企業。
　　在吉林，李強先後走進長春金賽藥業公司、長光衛星公司，詳細瞭解企業創新發展情況，勉
勵他們持續加大研發投入，加強人才隊伍建設，在造福百姓、滿足市場需求中發展壯大。李強考
察了中國科學院長春光機所，參觀實驗室及新成果展示，要求加快光電技術研發和成果轉化，更
好助力國家高水平科技自立自強。李強來到中國一汽，察看紅旗汽車生產線，聽取新能源汽車項
目進展情況彙報，勉勵企業堅守產業報國初心，堅持自主研發和聯合攻關「兩條腿走路」，為建
設汽車強國再立新功。在皓月集團，李強瞭解肉牛生產和產品開發情況，希望他們進一步做好全
產業鏈發展文章，不斷提升價值鏈、增強競爭力。

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