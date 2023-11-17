《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》山西呂梁市永聚煤礦一辦公樓在昨日

（１６日）上午７時發生火災，截至目前，事故已造成２６人死亡、３８人受傷。

受國家主席習近平委派，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清率國務院有關部門於

１６日下午緊急趕赴山西省呂梁市指導永聚煤礦一辦公樓火災事故救援和應急處置工作。

張國清抵達後立即趕往事發煤礦，進入失火辦公樓察看事故現場，詳細瞭解事故過程和救援

處置情況；隨後來到呂梁市第一人民醫院，看望受傷人員，囑託醫護人員全力施救，並慰問消防

救援隊伍。



＊要較真碰硬開展事故調查處理＊



當晚，張國清主持召開會議，他指出，總書記習近平對這次事故十分牽掛，在國外訪問期間

立即作出重要指示，對做好傷員救治、善後安撫、事故查處和隱患排查等工作提出明確要求。要

組織醫療專家和先進醫療設備，讓每一位傷員都得到科學治療和精心護理，盡最大努力救治傷員

、減少傷亡。要設身處地、帶著感情做好傷亡人員家屬安撫，及時發布相關信息，主動回應社會

關切。要較真碰硬開展事故調查處理，國務院安委會掛牌督辦，查清查透事故直接原因、火災發

生機理以及事故暴露出的制度和管理漏洞，對相關責任人員依法依規嚴肅處理。

張國清強調，各地區、各有關部門和單位要深刻汲取此次事故教訓，切實警醒起來，強化底

線思維和風險意識，狠抓基層末梢安全責任措施落實，消除安全管理死角盲區，夯實安全發展基

礎。要結合冬季火災等事故特點，盯緊看牢煤礦、消防、燃氣等重點行業領域，深入紮實排查整

治各類安全風險隱患，通過開展直插現場的專業排查，準確掌握安全生產真實狀況，強力整治發

現的風險隱患，堅決防範遏制重特大事故發生。

