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AH股新聞

17/11/2023 13:24

《駐京專電》工信部：開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》工信部等四部門發布關於開展智能網聯汽
車准入和上路通行試點工作的通知。通知中的智能網聯汽車產品是指搭載國家標準《汽車駕駛自
動化分級》定義３級駕駛自動化（有條件自動駕駛）和４級駕駛自動化（高度自動駕駛）功能的
智能網聯汽車產品。通知提出，試點汽車生產企業應當細化完善智能網聯汽車產品的准入測試與
安全評估方案，經工業和信息化部、公安部確認後，在省級主管部門和車輛運行所在城市政府部
門監督下，開展產品測試與安全評估工作。
　　工信部委託技術服務機構對產品測試與安全評估方案、實施、結果等進行評估。試點汽車生
產企業應按照監測要求將車輛接入工信部試點管理系統。通過產品測試與安全評估後，方可向工
信部提交產品准入申請。取得准入的智能網聯汽車產品，在限定區域內開展上路通行試點。
　　工作目標是通過開展試點工作，引導智能網聯汽車生產企業和使用主體加強能力建設，在保
障安全的前提下，促進智能網聯汽車產品的功能、性能提升和產業生態的迭代優化，推動智能網
聯汽車產業高質量發展。基於試點實證積累管理經驗，支撐相關法律法規、技術標準制修訂，加
快健全完善智能網聯汽車生產准入管理和道路交通安全管理體系。

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