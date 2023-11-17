《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》北京市規劃和自然資源委員會掛出２宗涉

宅用地，分別位於昌平區和房山區，總起始價５４﹒７億元（人民幣．下同）。

具體來看，昌平區回龍觀國際信息產業基地二期（一）地塊土地一級開發項目ＣＰ０１－

０８０１－００２２、００２７地塊、中關村生命科學園三期及「北四村」棚戶區改造土地開發

Ａ地塊項目ＣＰ０２－０１０１－６００３地塊，位於昌平區史各莊街道、沙河鎮及回龍觀街道

，用地性質為居住用地、其他類多功能用地，用地規模約為６﹒５７萬平方米，地上建築規模約

為１８﹒６１萬平方米，掛牌出讓起始價為４２﹒７億元，合理上限價格約為４９﹒１億元。

房山區長陽鎮北廣陽城棚戶區改造二片區ＦＳ００－０１０５－００１１、００２３地塊，

位於房山區長陽鎮及拱辰街道，用地性質為居住用地，用地規模約為３﹒４１萬平方米，地上規

模建築約為６﹒４１萬平方米，掛牌出讓起始價為１２億元，合理上限價格約１３﹒８億元。

土地出讓文件顯示，以上兩宗地塊競買報價達到土地合理上限價格時，則不再接受更高報價

，轉為現場搖號方式確定競得人，參與現場搖號的競買人須提交《高標準住宅建設承諾書》。

