《經濟通通訊社１７日專訊》杭州樓市限購政策鬆綁已經滿月，當地二手房市場成交明顯回

暖。據我愛我家的數據顯示，過去３０日（１０月１６日至１１月１４日），杭州市區的二手房

成交量超過８７００套。該數據遠超今年９月份４１４４套的成交量，僅次於今年３月的

１０２１６套。

房東掛牌意願也明顯提升。杭州貝殼數據顯示，過去３０日，杭州貝殼平台新增掛牌房源超

２萬套，比９月增加了３５％。購房者的看房意願也明顯提升，杭州貝殼平台３０天帶看量近８

萬人次，比９月增加了３２％。客源成交周期也有所降低，意味著購房者下單的速度加快了。數

據顯示，９月杭州貝殼平台的客源成交周期為９８﹒３天，經過這３０天的帶動，平均成交周期

變成了９４﹒３天。

杭州於１０月１６日發布《關於優化調整房地產市場調控措施的通知》，將原來住房限購的

９個區，調整為上城區、拱墅區、西湖區、濱江區四個區，並規定杭州市戶籍家庭限購範圍內限

購２套住房；非杭州戶籍家庭在限購範圍內限購１套住房。



＊杭州限購鬆綁後法拍房加價賣出＊



值得注意的是，杭州限購鬆綁令也對法拍房生效，此舉也使得優質的法拍房源「身價」立漲

。

舉例來說，１０月１４日，位於杭州市中心核心地段的「武林四大豪宅」之一的武林外灘，

一套建築面積３５３﹒６４平方米的法拍房以２９２８﹒１萬元人民幣起拍，最終因無人出價而

流拍。兩天之後，杭州房產新政出台，法拍房限購放開。１１月２日，該房源二次拍賣，最終以

３１７３﹒９１萬元人民幣成交。（ｌｃ）





