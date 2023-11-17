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AH股新聞

17/11/2023 17:25

《大灣區》深圳鼓勵風投創投的被投機構通過上市等方式退出

　　《經濟通通訊社１７日專訊》深圳市地方金融監督管理局發布《關於促進深圳風投創投持續
高質量發展的若干措施》，提出要豐富退出渠道。支持深交所探索優秀風投創投企業上市安排。
鼓勵風投創投企業的被投機構通過上市、掛牌、併購及協議轉讓等方式拓寬退出渠道。支持Ｓ基
金（股權轉受讓基金）市場創新發展，引入國際專業中介服務機構，組建Ｓ基金相關協會或研究
機構。探索開展私募股權份額轉讓試點。支持深圳有條件的產業集團與風投創投企業對接，打通
產業鏈創新成果轉化渠道。借鑒可變資本公司等先進成熟可推廣經驗，探索私募基金業務新形態

　
＊　推進區內資本可兌換，促進跨境雙向流動＊
　
　　另外，《措施》還提出要有序推動創新開放。借助前海深港現代服務業合作區和河套深港科
技創新合作區先行先試契機，推進區內資本可兌換，促進跨境雙向流動。擴大外商投資股權投資
企業（ＱＦＬＰ）試點，深化合格境內投資者境外投資（ＱＤＩＥ）試點，適度提高投資額度，
提升境外投資便利化。推進外商獨資私募證券投資機構（ＷＦＯＥ　ＰＦＭ）試點，引入國際知
名資產管理機構集聚。支持風投創投企業發行創投專項債券及大灣區跨境人民幣專項債券，拓展
風投創投企業海外中長線資金來源，引入境外資金設立人民幣創業投資母基金。（ｌｃ）

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