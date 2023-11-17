《經濟通通訊社１７日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，羅樨
因個人職業發展，已辭任公司首席財務官職務，自２０２３年１１月１５日起生效。
集團指，目前正在物色合適人選以填補首席財務官職位，並將確保盡快任命一位合格人選。
在此過渡期間，公司資金管理與戰略投資副總裁劉明將暫時監管財務管理中心運行，直至公司任
命合適人選擔任首席財務官。（ａｃ）
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17/11/2023 17:53
《神州民企》康希諾生物（０６１８５）：羅樨辭任首席財務官職務
《經濟通通訊社１７日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，羅樨
因個人職業發展，已辭任公司首席財務官職務，自２０２３年１１月１５日起生效。
集團指，目前正在物色合適人選以填補首席財務官職位，並將確保盡快任命一位合格人選。
在此過渡期間，公司資金管理與戰略投資副總裁劉明將暫時監管財務管理中心運行，直至公司任
命合適人選擔任首席財務官。（ａｃ）
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