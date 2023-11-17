《經濟通通訊社１７日專訊》京城機電股份（００１８７）（滬：６００８６０）公布，於
２０２３年６月２９日和２０２３年１１月１５日，分別收到政府補助６４萬元（人民幣．下同
）和２５２萬元，合計３１６萬元，均為與收益相關的政府補助，佔公司最近一期經審計歸屬於
上市公司股東淨利潤的１７﹒２７％。（ａｃ）
【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱
17/11/2023 17:48
京城機電股份（１８７）６月及１１月收到政府補助共３１６萬人幣
《經濟通通訊社１７日專訊》京城機電股份（００１８７）（滬：６００８６０）公布，於
２０２３年６月２９日和２０２３年１１月１５日，分別收到政府補助６４萬元（人民幣．下同
）和２５２萬元，合計３１６萬元，均為與收益相關的政府補助，佔公司最近一期經審計歸屬於
上市公司股東淨利潤的１７﹒２７％。（ａｃ）
【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱
上一篇新聞︰17/11/2023 17:53 《神州民企》康希諾生物（０６１８５）：羅樨辭任首席財務官職務
下一篇新聞︰17/11/2023 17:45 《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首
17/11/2023 18:04 《神州民企》周六福三度衝擊ＩＰＯ失敗，深交所：應申請終止審核
17/11/2023 17:40 《大灣區》深圳：對新設立或新遷入風投機構獎勵最高達兩千萬元
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰