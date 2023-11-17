《經濟通通訊社１７日專訊》京城機電股份（００１８７）（滬：６００８６０）公布，於

２０２３年６月２９日和２０２３年１１月１５日，分別收到政府補助６４萬元（人民幣．下同

）和２５２萬元，合計３１６萬元，均為與收益相關的政府補助，佔公司最近一期經審計歸屬於

上市公司股東淨利潤的１７﹒２７％。（ａｃ）

