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AH股新聞

17/11/2023 17:48

京城機電股份（１８７）６月及１１月收到政府補助共３１６萬人幣

　　《經濟通通訊社１７日專訊》京城機電股份（００１８７）（滬：６００８６０）公布，於
２０２３年６月２９日和２０２３年１１月１５日，分別收到政府補助６４萬元（人民幣．下同
）和２５２萬元，合計３１６萬元，均為與收益相關的政府補助，佔公司最近一期經審計歸屬於
上市公司股東淨利潤的１７﹒２７％。（ａｃ）

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