《經濟通通訊社１７日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１４﹒９８億元，買盤超賣盤，額度全日使用５﹒０２億元，佔每日額度１％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９０﹒４３億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２９﹒５７億元，佔每日額度７％。
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17/11/2023 16:22
《深港通》北向額度全日使用５億，南向使用２９﹒６億
《經濟通通訊社１７日專訊》北向投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１４﹒９８億元，買盤超賣盤，額度全日使用５﹒０２億元，佔每日額度１％。
南向投資港股（北水）的４２０億元港股通額度，全日額度餘３９０﹒４３億元，買盤超賣
盤，額度全日使用２９﹒５７億元，佔每日額度７％。
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