《經濟通通訊１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同美國總統拜登舉行中美元首會晤

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當地時間１１月１５日，國家主席習近平在美國三藩市斐洛里莊園同美國總統拜登舉行中美元首

會晤。兩國元首就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大

問題坦誠深入地交換了意見。



習近平出席美國友好團體聯合歡迎宴會並發表演講

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當地時間１１月１５日晚，國家主席習近平在美國三藩市出席美國友好團體聯合舉行的歡迎宴會

並發表演講稱，世界的未來需要中美合作。中美要好好打交道，展現大國格局、拿出大國擔當、

發揮大國作用。



發改委：推出更大力度引資政策

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

發改委新聞發言人李超１６日在新聞發布會上表示，將統籌做好今明兩年宏觀政策的有效銜接，

確保明年經濟開好局、起好步。將推出更大力度引資政策。繼續放寬外資准入限制。盡快推出第

七批投資規模大、技術先進、帶動作用強的標誌性重大外資項目等。





《上海證券報》



習近平同美國總統拜登舉行中美元首會晤

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當地時間１１月１５日，國家主席習近平在美國三藩市斐洛里莊園同美國總統拜登舉行中美元首

會晤。兩國元首就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大

問題坦誠深入地交換了意見。



發改委「劇透」穩經濟增長系列舉措

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

發改委１６日舉行新聞發布會，「劇透」了一系列政策動向，涉及擴大國內需求、發展壯大民營

經濟、推動出台更大力度吸引外資綜合性政策措施等。



金融監管總局完善信託公司監管評級規則

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家金融監督管理總局１６日發布《信託公司監管評級與分級分類監管暫行辦法》，將信託公司

監管評級結果分為６個級別，同時借鑒了系統重要性金融機構評價方法，建立信託公司系統性影

響評估機制，對具有系統性影響的信託公司，採取差異化分類監管措施，以進一步維護金融穩定

。





《證券時報》



習近平同美國總統拜登舉行中美元首會晤

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

當地時間１１月１５日，國家主席習近平在美國三藩市斐洛里莊園同美國總統拜登舉行中美元首

會晤。兩國元首就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大

問題坦誠深入地交換了意見。



習近平對山西煤礦辦公樓火災事故作出重要指示

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１１月１６日７時許，山西呂梁市永聚煤礦一辦公樓發生火災，事故已造成２６人死亡、３８人

受傷。火災發生後，國家主席習近平立即作出重要指示，要求全力救治受傷人員，做好傷亡人員

及家屬善後安撫工作，盡快查明原因，嚴肅追究責任。



年內多家上市銀行出手護盤

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

蘭州銀行日前披露，擬採取主要股東、現任董事與高管增持本行股票的方式履行穩定股價義務。

同時，該行部分監事及其他管理人員也自願加入增持隊伍。據統計，今年以來，已有重慶銀行、

瑞豐銀行、齊魯銀行等多家Ａ股上市銀行的主要股東、現任董事與高管出手增持自家股票。

（ｌｃ）

