《神州經脈》美聯儲副主席傑斐遜表示，美聯儲資產負債表仍有可能會大幅縮減，加上阿里

ＡＤＳ重創，打擊市場氣氛。中國國家主席習近平出席ＡＰＥＣ領導人峰會，滬深股市今（１７

日）早仍偏軟，午後氣氛稍轉佳，汽車配件、醫藥領漲，滬綜指全日倒升０﹒１１％，報

３０５４﹒３７點。

總結全周，當局公布的多項經濟數據均勝過預期，惟民間投資表現仍弱，另外習近平與美國

總統拜登會談中，並未就中方關心的經濟議題達成共識，這些都影響到Ａ股沒有進一步上升，外

資持續流出，陸股通本周淨流出近５０億元（人民幣．下同）。總的來說，滬綜指持續修復，連

續第四個星期上升，單周升幅０﹒５１％，１１月以來滬指從低位回升１﹒１８％。

深成指今日收升０﹒２５％，創業板指升０﹒４３％。

兩市全日成交８２６７億元，按日縮減２﹒８％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開過百點後漲幅收窄，尾盤一度逼近７﹒２５，

最終收報７﹒２４６５，較上個交易日４時３０分收盤價升５０點子。全日在７﹒２３４８至

７﹒２４９２之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７２８，較上個交易日跌４點子，止十連升，較路市場

測強７４５點，兩者偏離程度有所收窄，上個交易日報７﹒１７２４。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中美元首會晤後，中國國家主席習近平於當地時間１６日上午，在三藩市向ＡＰＥＣ工商

領導人峰會發表書面演講，稱要共同維護聯合國憲章宗旨和原則，堅持對話而不對抗、結伴而不

結盟的國與國交往之道，維護亞太繁榮穩定。亞太不能也不應該淪為地緣博弈的角鬥場，更不能

搞「新冷戰」和陣營對抗。習近平又在演講中呼籲各國繼續投資中國，他稱中國已經成為最佳投

資目的地的代名詞，下一個「中國」還是中國，歡迎各國工商界繼續投資中國、深耕中國。另外

，美國商務部公布，已把中國公安部物證鑑定中心從其實體清單中移除。美國此舉旨在說服中國

政府加強合作，阻止鎮痛藥芬太尼在美國流通及濫用。



２﹒ 習近平在出席ＡＰＥＣ領導人會議期間，會見日本首相岸田文雄。據《央視》報道，雙方

積極評價剛成立的中日出口管制對話機制，同意保持各層級對話溝通，適時舉辦新一輪中日經濟

高層對話、中日高級別人文交流磋商機制會議，就國際地區事務保持溝通協調，共同應對氣候變

化等全球性挑戰。雙方並同意本著建設性態度，通過磋商談判找到解決福島核污染水排海問題的

合適途徑。至於岸田文雄在會面中要求中方立即取消停止從日本進口食品的措施，中國外交部發

言人毛寧回應稱，習近平指出日方應嚴肅對待國內外就核污水排海的合理關切，本著負責任和建

設性的態度妥善處理。



３﹒ 中美兩國元首會晤後，中國商務部公布，商務部部長王文濤與美國商務部長雷蒙多在三藩

市舉行兩國商務部溝通交流機制首次部長級會談，雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿議題進

行了務實、建設性和富有成效的溝通，並就經貿領域的國家安全問題進行了深入交流。商務部指

，王文濤在會上就美對華半導體出口管制最終規則、制裁打壓中國企業、雙向投資限制、３０１

關稅等表達關切。商務部又指，雙方同意兩國商務部將於明年一季度舉行商貿工作組（副部級）

對話首次會議；雙方討論並同意兩國專家於２０２４年１月就強化行政許可過程中的商業秘密和

保密商務信息保護問題進行技術討論。



３﹒ ２０２３廣州車展今日開幕，會場展出了１１００多輛汽車，約４０％是純電動汽車

（ＥＶ）和插電式混合動力汽車（ＰＨＶ）等新能源汽車，其中５９輛新車全球首發。小鵬汽車

首款ＭＰＶ小鵬Ｘ９正式開啟預售，預售價３８﹒８萬元起。理想汽車家庭科技旗艦ＭＰＶ理想

ＭＥＧＡ今早９時４０分開始預訂，售價將在６０萬元以內，料明年２月初量產，２月下旬開始

交付。華為與賽力斯聯合打造的旗艦ＳＵＶ問界Ｍ９首次公開亮相，９月啟動的盲訂至今已超過

３萬輛，預計售價５０萬－６０萬元。華為鴻蒙智行首次以獨立展台參展，亮相車型還包括問界

Ｍ５都市煥彩套裝、問界新Ｍ７，以及剛剛開啟預售的智界Ｓ７。廣汽集團總經理馮興亞則在車

展上表示，旗下新能源車品牌埃安要盡快實現上市，從而更好調動團隊積極性。



４﹒ 工信部等四部門發布關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知。試點汽車生

產企業須細化完善智能網聯汽車產品的准入測試與安全評估方案，經工信部、公安部確認後開展

產品測試與安全評估工作，通過產品測試與安全評估工作後方可向工信部提交產品准入申請，並

於取得准入後在限定區域內開展上路通行試點。通知指，工作目標是基於試點實證積累管理經驗

，支撐相關法律法規、技術標準制修訂，加快健全完善智能網聯汽車生產准入管理和道路交通安

全管理體系。通知中的智能網聯汽車產品是指搭載國家相關分級中Ｌ３級有條件自動駕駛和Ｌ４

級高度自動駕駛功能的的智能網聯汽車產品。



５﹒ ２０２３中國國際旅遊交易會今日在雲南昆明開幕，會期３天。期間舉行的全球旅行商大

會上，攜程聯合螞蟻集團、中旅旅行、遠海國際、ＣＮＮ、桂林唐朝國旅等產業鏈相關企業，發

出入境遊協作聯盟倡議。倡議表示，將分別從入境遊服務門戶、境外卡移動支付、國內目的地海

外傳播、團隊遊服務品質等維度入手，推動入境遊全鏈路便利化，提高外國遊客的遊玩體驗。攜

程集團聯合創始人、董事局主席梁建章表示，一些主要經濟體入境旅遊收入佔ＧＤＰ的１％－

３％，如果中國入境遊收入佔ＧＤＰ１﹒５％的話，將帶來過萬億元人民幣的市場增量空間。



６﹒ 美國財政部數據顯示，９月中國減持２７３億美元的美國國債，不但是連續第六個月減持

，而且減幅創下一年新高，目前中國持有７７８１億美元的美國國債，是２００９年以來最低水

平，不過仍然是美國第二大海外債主。當月外國持有美國國債規模為７﹒６０５萬億美元，是今

年５月以來最少，結束連續３個月增持的走勢，外國持有美國國債規模按月減少１０２０億美元

或１﹒３２％，為今年以來最大單月下降。



７﹒ 特斯拉ＣＥＯ馬斯克當地時間１５日受邀參加美方歡迎中國國家主席習近平的宴會。特斯

拉官方微博發文指，習近平在會前小型招待會中與馬斯克會面，對特斯拉在中國的發展表示支持

。馬斯克表達感謝，並讚賞中國新能源汽車行業的快速發展。特斯拉表示，會繼續深耕中國，期

待在新能源汽車、儲能、人工智能等更多領域與行業共同發展。



８﹒ Ａ股上市公司三季報陸續披露。據《中國經濟周刊》統計，有可比數據的１００家Ａ股房

企今年第三季度營業收入合計４２４９億元，低於２０２１年和２０２２年同期，已連續兩年下

降；這１００家房企三季度實現淨利潤１３億元，連續３年下降。在上述百家房企中，有４５家

今年第三季度淨利潤虧損，虧損公司數量創近５年同期最高，亦高於今年前兩個季度。三季度淨

利潤虧損前３名的房企分別是華僑城Ａ、世茂股份和金地集團，虧損額分別是２０﹒４１億元、

１９﹒３７億元和１４﹒７４億元。淨利潤盈利前３名分別是萬科Ａ、招商蛇口和保利發展，分

別盈利３７﹒５１億元、１６﹒１６億元和１０﹒７億元。（ｓｌ）

