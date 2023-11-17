《鍾之日記》１１月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美聯儲官員提出可能縮表，加上阿里ＡＤＳ重創，打擊資本市場氣氛。中國國家主席習近平

出席ＡＰＥＣ領導人峰會，滬深股市今早仍偏軟，午後氣氛稍轉佳，汽車配件、醫藥領漲，滬綜

指全日倒升０﹒１１％，報３０５４﹒３７點，深成指今日收升０﹒２５％，創業板指升

０﹒４３％。兩市全日成交８２６７億元人民幣，按日縮減２﹒８％。

總結全周，當局公布的多項經濟數據均勝過預期，惟民間投資表現仍弱，另外習近平與美國

總統拜登會談中，並未就中方關心的經濟議題達成共識，這些都影響到Ａ股沒有進一步上升，外

資持續流出，陸股通本周淨流出近５０億元人民幣。總的來說，滬綜指持續修復，連續第四個星

期上升，單周升幅０﹒５１％，１１月以來滬指從低位回升１﹒１８％。

習近平在ＡＰＥＣ工商領導人峰會發表書面演講，稱要共同維護聯合國憲章宗旨和原則，堅

持對話而不對抗、結伴而不結盟的國與國交往之道，維護亞太繁榮穩定，亞太不能也不應該淪為

地緣博弈的角鬥場，更不能搞「新冷戰」和陣營對抗。





＊港股連失兩指標，印花稅下調無幫助＊



美聯儲副主席傑斐遜表示，美聯儲資產負債表仍有可能會大幅縮減，加上阿里

（０９９８８）趁業績發布連環放雷股價暴跌，拖累港股開市已失守１０天及５０天線，低開

２４８點，即使股票印花稅下調也於事無補。盤中港股沽壓進一步加劇，恒指全日收報

１７４５４，跌３７８點或２﹒１％，全日低位見１７４１３點，目前僅得２０天線奮力抵抗淡

友攻勢。

網易（０９９９９）季績勝預期，股價創近兩年高，收報１７９﹒４元，升２﹒１％，是全

日表現最好的藍籌。



＊市場眼鏡碎一地，阿里股價沒了一成＊



阿里昨日收市後公布季績，第二季同比虧轉盈約２７７億人民幣，低於市場預期，而非公認

會計準則純利約４０１﹒９億人民幣，增加１９％符合市場預期，期內收入增長９％。

一不做二不休，阿里連環向市場投下震撼彈，阿里雲分拆全面煞停，市場預期碎一地，而且

盒馬鮮生的ＩＰＯ計劃亦被擱置，不但如此，美國證交所資料顯示，集團創辦人馬雲家族信託還

要預告減持阿里１０００萬股ＡＤＳ，拖累隔晚美股大插逾９％。就算阿里首度派息安撫，但仍

然難遏股東踩踏逃生的浪潮。阿里全日股價大跌近１０％，報７３﹒２５元，盤中低見７２﹒９

元創下一年新低。

之所以暫停分拆阿里雲上市，阿里表示「責任在美方」。阿里指出，今年１０月美國擴大出

口管制規則，進一步限制向中國出口先進計算晶片和半導體製造設備，有關限制可能會對雲智能

集團提供產品和服務的能力，以及履行現有合同的能力產生重大不利影響，從而負面影響其經營

業績及財務狀況。

另方面，《路透》根據阿里業績測算，螞蟻集團截至今年６月底止季度，錄得淨利潤

２５﹒９億人民幣，按季急跌逾８０％，按年亦大減６５％。





＊新能源車風頭盛，理想汽車領跑＊



汽車產業駛入智能低碳時代，國家出手助推加速。工信部等四部門發布關於開展智能網聯汽

車准入和上路通行試點的通知，引導車企加強建設，推動智能網聯汽車產業發展，加快健全智能

網聯汽車生產准入管理和道路交通安全管理體系。

商用汽車方面，廣州車展今開幕，本屆展車總數達１１３２輛，包括全球首發車５９輛、新

能源車４６９輛及外國品牌展車１１９輛。今次車展的主角從過去燃油車變成了新能源，新能源

產品佔比超過三分之一。

小鵬汽車（０９８６８）首款ＭＰＶ小鵬Ｘ９在車展上開啟預售，預售價３８﹒８萬元人民

幣起。理想汽車（０２０１５）宣布，家庭科技旗艦ＭＰＶ理想ＭＥＧＡ今早開始預訂，售價將

在６０萬元人民幣內。至於小米汽車醞釀兩年多的首款車型－－小米ＳＵ７也馬上要來了。

新能源汽車不僅在車展同場競技，股市亦分高下，理想汽車漲３％，零跑（０９８６３）升

近２％，小米（０１８１０）升１﹒５％，小鵬汽車今日無升跌，比亞迪（０１２１１）跌

２﹒８％，蔚來（０９８６６）挫３％。





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