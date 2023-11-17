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AH股新聞

17/11/2023 14:28

《Ａ股焦點》光伏組件招標價逼近１元，天合光能股價微跌

　　《經濟通通訊社１７日專訊》多個央企的光伏組件招標結果近日陸續出爐，組件價格持續下
探，甚至逼近１元╱瓦的重要心理關口，引發業內高度關注，企業盈利情況亦牽動許多投資者的
神經。光伏組件龍頭企業之一天合光能（滬：６８８５９９）投資者熱線工作人員回應內媒《第
一財經》的查詢時表示，這是國內集中式的招標價格，這種招標只佔整體光伏市場２０％，而組
件價格下降原因有很多，包括上游價格變動以及市場供需情況。公司業務多元化，集中式和分布
式佔比較為均衡，光伏組件只是業務之一，綜合來看，公司還是具備較好的盈利能力。
　　天合光能股價現跌０﹒３％，報３０﹒３元人民幣。
　　內地光伏行業近期拉響產能過剩警報，工信部有關負責人日前直言，當前中國光伏行業確實
存在一定階段性和結構性過剩風險，但強調總體屬於行業發展正常範圍。中國有色金屬工業協會
硅業分會最新數據顯示，本周Ｎ型矽料成交均價為７﹒１１萬元╱噸，環比跌幅擴大至
３﹒７９％。單晶致密料成交均價為６﹒４萬元╱噸，環比跌幅擴大至３﹒６１％。該會分析，
一方面是下游矽片庫存逐步恢復至合理水平，矽片開工率上調恢復了一部分對矽料的需求，但仍
不足以消化矽料總產出，矽料庫存將持續累積。另一方面，多晶矽新建產能陸續爬坡，外加本月
合盛硅業（滬：６０３２６０）多晶矽投入生產，多晶矽硅供應持續增加，矽料供大於求的現狀
沒有緩解。（ｓｌ）

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