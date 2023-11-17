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AH股新聞

17/11/2023 08:46

《Ａ股動向》地方銀行股頻破淨出招穩價，蘭州銀行股東二度增持

　　《經濟通通訊社１７日專訊》今年以來，多家Ａ股上市銀行由於股價波動，均觸發了各行穩
定股價措施，相關股東及董事、高管接連出手護盤，包括重慶銀行（滬：６０１９６３）、瑞豐
銀行（滬：６０１５２８）、齊魯銀行（滬：６０１６６５）、廈門銀行（滬：６０１１８７）
等。業內人士認為，前期銀行板塊「破淨」（每股價格低於每股淨資產價格）頻發，估值處於低
窪，因此頻頻觸發上市銀行穩定股價措施。
　　蘭州銀行（深：００１２２７）周三（１５日）發布公告稱，公司主要股東、現任董事與高
管將通過集中競價的方式增持該行股票，以履行穩定股價義務。同時，該行部分監事及其他管理
人員也自願加入增持隊伍。
　　公告稱，上述主要股東、現任董事與高管擬增持股份金額合計不低於３２６７﹒２３萬元（
人民幣．下同）；部分監事及其他管理人員自願增持股份將不少於３５﹒２９萬元。這是蘭州銀
行年內第二次出手護盤。今年３月，蘭州銀行發布公告稱，該行主要股東及董事、高管以集中競
價方式累計增持股份８０６﹒０４萬股。　
　　此前，廈門銀行在任董事、監事、高管合計擬增持股份金額不低於４２６８﹒９５萬元。齊
魯銀行股東及高管擬合計增持不低於５６０８萬元。瑞豐銀行董事、高級管理人員擬增持金額合
計不低於８６﹒７６萬元。重慶銀行１２名董事、高管及第一大股東重慶渝富合計擬增持規模不
低於２８９８萬元。
（ｌｃ）

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