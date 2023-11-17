《經濟通通訊社１７日專訊》緬甸北部多區上月起爆發武裝衝突，軍政府節節敗退，亦令由

當地軍方關聯家族保護的電信詐騙產業鏈受影響。據《央視新聞》引述緬甸妙瓦底電視台報道，

１１月１６日，因實施網絡詐騙、綁架、非法拘禁、敲詐勒索等犯罪活動，緬北果敢自治區電詐

犯罪集團重要頭目明學昌、明珍珍、明國平在果敢被緬甸警方抓獲。

另據中國公安部刑偵局消息，當日在中國南傘口岸，在緬甸各方的大力配合下，明國平、明

菊蘭、明珍珍３人被移交中國公安機關，中緬聯合執法取得重大戰果。

公安部刑偵局還表示，當日，接緬甸駐昆明總領事館通報，緬方１１月１５日夜組織對明學

昌抓捕，期間明學昌畏罪自殺身亡。

資料顯示，明學昌原是果敢當局官員，明國平是當地民兵中隊長。而另外２人均為女性，其

中明菊蘭４２歲，戶籍地為雲南省臨滄市鎮康縣；明珍珍２７歲，戶籍地為雲南省臨滄市耿馬傣

族佤族自治縣，二人均有中國身份證。明國平是明學昌之子，明菊蘭、明珍珍與明學昌是否有親

屬關係尚不清楚，有傳明菊蘭是明學昌的長女，明珍珍是明學昌的孫女。

緬北果敢面積不大，當地卻出現了電騙「四大家族」，分別是白所成家族、魏超仁家族、劉

國璽家族和劉阿寶家族，他們被普遍認為是當地電詐產業的保護傘或控制人，最近在中方不斷施

壓下，當地電騙產業遭到敲打。此前傳出白所成家族中二兒子白應蒼、女兒白應蘭、女婿曹強力

等人在坐直升飛機逃跑時被擊中發生爆炸，全部死亡，至於白所成行蹤未明。

明家雖然在「四大家族」之外，但其在當地有較大影響。自稱是果敢警察部隊官方媒體的微

信公眾號「平安果敢」時常發布「老領導明學昌」的資訊動態，並配有圖片和影片。此外，明家

被廣泛認為是果敢著名電詐園區「臥虎山莊」的保護傘或實際控制人。（ｌｃ、ｅｙ）

