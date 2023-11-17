《經濟通通訊社１７日專訊》中國國家主席習近平當地時間１１月１６日上午在三藩市會見

墨西哥總統洛佩斯、秘魯總統博魯阿爾特。

習近平會見墨西哥總統時表示指出，中方高度重視中墨關係，願同墨方一道，加強戰略對接

，挖掘合作潛力，發揮互補優勢，推動兩國關係再上新台階。

習近平強調，中墨要用好兩國政府間工作機制，深化傳統領域合作，拓展金融、電動汽車等

新興產業合作，深化禁毒執法合作。中方願同墨方一道，推動新時代中拉關係行穩致遠。

洛佩斯表示，墨方將一如既往堅持對華友好政策，堅定相互支持，為中國企業赴墨投資合作

提供便利，深化各領域合作，深化打擊製毒販毒合作。



＊中秘將開展數字經濟、綠色發展等合作＊



同日，習近平會見秘魯總統博魯阿爾特時表示，今年是中秘建立全面戰略夥伴關係１０周年

，雙方要深化政治互信，加強戰略溝通，加強發展戰略對接，做強經貿、能源礦產等傳統領域合

作，培育數字經濟、綠色發展等合作新增長極，推動共建「一帶一路」取得更多成果。

習近平強調，中方支持秘魯舉辦２０２４年亞太經合組織領導人非正式會議，願同秘方密切

溝通，推動亞太經合組織合作取得新成果，為促進亞太地區經濟復甦和發展、推動構建亞太命運

共同體作出新貢獻。

博魯阿爾特表示，希望更好發揮兩國合作機制作用，不斷提升全面戰略合作水平，深化綠色

經濟等領域務實合作。秘方願同中方加強多邊協作。（ｒｙ）

