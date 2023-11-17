《經濟通通訊社１７日專訊》據《新華社》報道，當地時間１１月１６日上午，國家主席習
近平在三藩市會見斐濟總理蘭布卡。
習近平表示，中國發展同太平洋島國關係坦坦蕩蕩，沒有私心，不針對第三方。中國的太平
洋島國政策充分尊重島國主權和獨立，不附加政治條件，不開空頭支票。
中方引述蘭布卡表示，斐方堅持恪守一個中國原則，期待同中方深化合作，助力斐濟選擇和
走好通往現代化的道路。
外媒指，近年中國一直在努力提高其在太平洋島國中的影響力，而斐濟作為地區強國，和中
國關係最近卻變得微妙，蘭布卡今年７月稱因頭部受傷取消訪華行程，引發斐濟可能進一步遠離
中國的猜測。而美國總統拜登９月下旬會見太平洋島國領導人，這是一年多以來白宮舉行的第二
次峰會，分析指是為遏制中國勢力進一步進入美方戰略地區。
＊習近平：希望斐濟繼續堅定支持中國＊
習近平指出，斐濟是最早同新中國建交的太平洋島國，幾天前迎來中斐建交４８周年。中方
願同斐方一道，夯實政治互信，拓展務實合作，深化人文交流，推動中斐全面戰略夥伴關係不斷
發展。一個中國原則是中斐關係穩定發展的基礎，希望斐方在事關中國核心利益和重大關切問題
上，繼續給予中方堅定支持。（ｒｙ）
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