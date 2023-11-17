《經濟通通訊社１７日專訊》據《中央電視台》報道，中國國家主席習近平周四（１６日）

下午在美國三藩市出席ＡＰＥＣ領導人會議期間，會見日本首相岸田文雄。

此前有日媒報道指，雙方會就安全保障和日本產水產品的進口禁令等爭端問題上繼續對話，

同時在經濟、氣候變化等領域加強合作。

根據央視報道，習近平表示，很高興同岸田文雄再次會面。他稱兩人曾在去年１１月

ＡＰＥＣ曼谷會議期間會晤，就兩國關係戰略性、方向性問題交換意見，並達成了一些重要共識

。習近平表示，當前國際形勢變亂交織，風險挑戰層出不窮，和平共處、世代友好、互利合作、

共同發展是符合中日兩國人民根本利益的正確方向。習近平呼籲，雙方應該把握歷史大勢，順應

時代潮流，著眼共同利益，妥善處理分歧，恪守中日四個政治文件確定的各項原則，再次確認戰

略互惠關係定位並賦予新的內涵，致力於構建契合新時代要求的中日關係。



＊習近平：兩國關係４５年來歷經風雨但保持發展勢頭＊



習近平還指出，今年是中日和平友好條約締結４５周年，條約以法律形式確立了中日和平、

友好、合作的大方向，強調反對霸權主義，成為兩國關係史上的里程碑。４５年來，在包括條約

在內的中日四個政治文件指引下，兩國關係儘管歷經風雨，但總體保持發展勢頭，給兩國人民帶

來福祉，也為促進地區和平、發展、繁榮發揮了積極作用。（ｅｙ）

