《經濟通通訊社１７日專訊》繼續關注中國國家主席習近平在ＡＰＥＣ領導人峰會的動態，

其即將同日本首相岸田文雄舉行會晤。離岸中概股颳起風暴，拖累滬深股市今早低開，上證綜合

指數（滬綜指）低開０﹒２４％，報３０４３﹒６２點，深成指低開０﹒３％，創業板指低開

０﹒３５％，行業板塊基本走低，僅抖音概念造好。

習近平在ＡＰＥＣ工商領導人峰會發表書面演講，稱要共同維護聯合國憲章宗旨和原則，堅

持對話而不對抗、結伴而不結盟的國與國交往之道，維護亞太繁榮穩定，亞太不能也不應該淪為

地緣博弈的角鬥場，更不能搞「新冷戰」和陣營對抗。

拜登同場提到，習近平曾問他為何美國如此關注太平洋的事務，他當時回答習近平：「因為

我們是太平洋國家。因為我們，該地區才有和平與安全，讓你們能夠取得經濟增長。他沒說不同

意。」拜登形容兩人會晤非常良好、直接。

阿里（０９９８８）盈利表現差過預期，並在放榜的同時宣布，決定不再推進雲智能集團的

完全分拆，而盒馬首次公開募股計劃暫緩，另外美國證交會ＳＥＣ披露，馬雲家族為受益人的信

託全資擁有之公司計劃在１１月２１日將共１０００萬股ＡＤＳ轉換為自由流通股票以出售。受

消息刺激，阿里在港股低開接近８％。

人民銀行今日進行３５２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放１４９０億元。因

本周公開市場有１２５００億元逆回購和８５００億元ＭＬＦ到期，全口徑計，本周實現淨投放

共１１１１０億元。（ｅｙ）

