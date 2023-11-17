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AH股新聞

17/11/2023 11:33

《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒１６％，美儲官員提縮表拖累市場氣氛

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美聯儲副主席傑斐遜表示，美聯儲資產負債表仍有可能會大幅
縮減，打擊市場氣氛。中國國家主席習近平出席ＡＰＥＣ領導人峰會，惟滬深股市今早仍偏軟，
在金融股拖累下，滬綜指半日收跌０﹒１６％，報３０４６﹒１５點，深成指揚０﹒０４％，創
業板指升０﹒１７％。
　　兩市半日成交４９５０億元（人民幣．下同），較上日（１６日）同時段成交進一步縮減
８﹒２％，不足５０００億元。陸股通淨流出超過１４億元。
　　習近平在ＡＰＥＣ工商領導人峰會發表書面演講，稱要共同維護聯合國憲章宗旨和原則，堅
持對話而不對抗、結伴而不結盟的國與國交往之道，維護亞太繁榮穩定，亞太不能也不應該淪為
地緣博弈的角鬥場，更不能搞「新冷戰」和陣營對抗。
　　習近平其後會見日本首相岸田文雄，稱中日雙方應該把握歷史大勢，順應時代潮流，著眼共
同利益，妥善處理分歧，恪守中日四個政治文件確定的各項原則，再次確認戰略互惠關係定位並
賦予新的內涵，致力於構建契合新時代要求的中日關係。
　
＊油價約５個月低，中石油Ａ挫２％＊
　
　　保險板塊近日跌跌不休，今早繼續領跌，中國平安（滬：６０１３１８）跌０﹒９％，新華
保險（滬：６０１３３６）、中國人壽（滬：６０１６２８）跌０﹒７％。
　　美國經濟增長放緩令油價承壓，油價跌至７月份以來最低水平。Ａ股石油板塊下挫，中國石
油（滬：６０１８５７）跌２％，中國海油（滬：６００９３８）跌１﹒８％，中國石化
（滬：６０００２８）跌０﹒９％。
　
＊習近平見馬斯克，寧德時代無感＊
　
　　特斯拉官方微博發文指，習近平在當地時間１５日與ＣＥＯ馬斯克會面，對特斯拉在中國的
發展表示支持，馬斯克表達感謝，並讚賞中國新能源汽車行業的快速發展。特斯拉表示，會繼續
深耕中國，期待在新能源汽車、儲能、人工智能等更多領域與行業共同發展。特斯拉概念漲，奧
特佳（深：００２２３９）漲停，賽騰股份（滬：６０３２８３）升６﹒８％，凱中精密
（深：００２８２３）升６﹒１％，新泉股份（滬：６０３１７９）升５﹒２％，多利科技
（深：００１３１１）走高５﹒１％，惟寧德時代（深：３００７５０）跌０﹒１％。（ｅｙ）

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