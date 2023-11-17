《經濟通通訊社１７日專訊》美聯儲副主席傑斐遜表示，美聯儲資產負債表仍有可能會大幅

縮減，加上阿里ＡＤＳ重創，打擊市場氣氛。中國國家主席習近平出席ＡＰＥＣ領導人峰會，滬

深股市今早仍偏軟，午後氣氛稍轉佳，汽車配件、醫藥領漲，滬綜指全日倒升０﹒１１％，報

３０５４﹒３７點

總結全周，當局公布的多項經濟數據均勝過預期，惟民間投資表現仍弱，另外習近平與美國

總統拜登會談中，並未就中方關心的經濟議題達成共識，這些都影響到Ａ股沒有進一步上升，外

資持續流出，陸股通本周淨流出近５０億元（人民幣．下同）。總的來說，滬綜指持續修復，連

續第四個星期上升，單周升幅０﹒５１％，１１月以來滬指從低位回升１﹒１８％。

深成指今日收升０﹒２５％，創業板指升０﹒４３％。

兩市全日成交８２６７億元，按日縮減２﹒８％。

習近平在ＡＰＥＣ工商領導人峰會發表書面演講，稱要共同維護聯合國憲章宗旨和原則，堅

持對話而不對抗、結伴而不結盟的國與國交往之道，維護亞太繁榮穩定，亞太不能也不應該淪為

地緣博弈的角鬥場，更不能搞「新冷戰」和陣營對抗。



＊廣州車展開幕，汽車配件掀漲停潮＊



廣州車展開幕，會場展出了１１００多輛汽車，約４０％是純電動汽車（ＥＶ）和插電式混

合動力汽車（ＰＨＶ）等新能源汽車，其中５９輛新車全球首發。汽車配件股今日領漲，躍岭股

份（深：００２７２５）、聖龍股份（滬：６０３１７８）、福達股份（滬：６０３１６６）、

路暢科技（深：００２８１３）、亞普股份（滬：６０３０１３）、

浙江世寶（深：００２７０３）等集體漲停。

特斯拉官方微博發文指，習近平在當地時間１５日與ＣＥＯ馬斯克會面，對特斯拉在中國的

發展表示支持，馬斯克表達感謝，並讚賞中國新能源汽車行業的快速發展。特斯拉概念漲，超捷

股份（深：３０１００５）飆１０﹒７％，奧特佳（深：００２２３９）、賽騰股份

（滬：６０３２８３）漲停，新泉股份（滬：６０３１７９）升７％，多利科技

（深：００１３１１）升６﹒２％，凱中精密（深：００２８２３）升５﹒２％，惟寧德時代

（深：３００７５０）價軟０﹒２％。

國家組織藥品聯合採購辦公室正式公布第九批國家組織藥品集採中選的４１種藥品和價格，

醫藥股升，康為世紀（滬：６８８４２６）漲９﹒５％，盤龍藥業（深：００２８６４）、健民

集團（滬：６００９７６）升８％，報金迪克（滬：６８８６７０）、馬應龍

（滬：６００９９３）升７﹒４％，億帆醫藥（深：００２０１９）升７﹒１％。



＊抖音概念連續兩日拉漲＊



美國經濟增長放緩令油價承壓，油價跌至７月份以來最低水平。Ａ股三桶油今早顯著下挫，

午後跌幅收窄，中國石油（滬：６０１８５７）跌１﹒３％，中國海油（滬：６００９３８）跌

１﹒２％，中國石化（滬：６０００２８）跌０﹒７％。

抖音概念連續第二日拉漲，佳雲科技（深：３００２４２）飆兩成漲停，省廣集團

（深：００２４００）、廣博股份（深：００２１０３）、引力創美（滬：６０３５９８）漲停

，歡瑞世紀（深：０００８９２）升５﹒６％，姚記科技（深：００２６０５）升５﹒１％。

（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５６８﹒０７ －０﹒１２

上證綜合指數 ３０５４﹒３７ ＋０﹒１１ ３２８５﹒６９

上證Ａ股指數 ３２０２﹒３４ ＋０﹒１１

深證成份指數 ９９７９﹒６９ ＋０﹒２５ ４９８０﹒７７

深圳創業板指數 １９８６﹒５３ ＋０﹒４３

上證Ｂ股指數 ２３２﹒１５ ＋０﹒０７ ０﹒７３

深證Ｂ股指數 １０７９﹒６３ －０﹒１８ ０﹒４４

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