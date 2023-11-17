《經濟通通訊社１７日專訊》據中國酒類流通協會官方微信公眾號消息，原計劃於１２月

１１日至１３日召開的２０２３杭州國際酒業博覽會延期至２０２４年５月下旬。

雖然貴州茅台（滬：６００５１９）早前率先提價，提振白酒行業信心，但未能引發行業性

漲價潮。今日有媒體以投資者身份向貴州茅台查詢銷售及經銷商進貨情況，貴州茅台在互動平台

回應，目前公司正按計劃開展市場銷售工作，經銷商、渠道商等客戶積極有序進貨，「產品銷售

勢頭向好，市場呈現旺銷態勢」。

貴州茅台現價跌０﹒３５％，報１７５３﹒９元（人民幣．下同）。



＊「假年份酒」持續發酵，古井貢酒跌逾１％＊



另外，古井貢酒（深：０００５９６）「假年份酒」事件持續發酵。有報道指，消費者普遍

認為的白酒按年份標註產品名，其實只是商標名，「古５」「古８」「古２０」為產品編碼，「

年份原漿」不屬於年份酒，而是古井貢酒特有商標、產品名稱。

有律師認為，這涉及引人誤解的虛假宣傳。「年份」一直以來是白酒行業漲價利器，但有業

內人士表示，年份酒市場亂象埋下大「雷」，可能導致整個行業誠信坍塌。

內媒記者多次訪問古井貢酒，「古５」「古８」「古２０」原漿酒與過去的年份酒是什麼關

係，得到的答覆都是一句「謝謝關注」。

古井貢酒現價跌逾１％，報２５８﹒２元。

至於白酒板塊集體下跌，瀘州老窖（深：０００５６８）跌１﹒１％，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）、山西汾酒（滬：６００８０９）、五糧液（深：０００８５８）及洋河

股份（深：００２３０４）均向下。（ｒｙ）

