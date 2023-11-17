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AH股新聞

17/11/2023 08:22

【ＡＰＥＣ】習近平演講：堅持對話，亞太不能搞新冷戰和陣營對抗

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中美元首會晤後，中國國家主席習近平於當地時間１６日上午
，在三藩市向ＡＰＥＣ工商領導人峰會發表書面演講，稱要共同維護聯合國憲章宗旨和原則，堅
持對話而不對抗、結伴而不結盟的國與國交往之道，維護亞太繁榮穩定。亞太不能也不應該淪為
地緣博弈的角鬥場，更不能搞「新冷戰」和陣營對抗。
　　習近平演講指出，亞太繁榮發展的歷程表明，唯有合作才能發展，不合作是最大的風險，搞
「脫勾斷鏈」對誰都沒好處，要堅持開放的區域主義，堅定不移推進亞太自由貿易區進程，尊重
經濟規律，發揮各自比較優勢，促進各國經濟聯動融通，加強相關區域經貿協定和發展戰略對接
，打造合作共贏的開放型亞太經濟。習近平又表示，要營造開放、公平、公正、非歧視的科技發
展環境。
　　習近平表示，亞太合作的主旋律是開放包容，總目標是共同發展，彼此應求同存異。他指出
，亞太發展靠的是開放包容、取長補短、互通有無，而不是對立對抗、以鄰為壑、「小院高牆」
。成員國始終聚焦發展，不斷深化經濟技術合作，增強發展中成員自主發展能力，共同開創了自
主自願、協商一致、循序漸進的「亞太經合組織方式」，尊重各成員發展權。他指，在亞太地區
推進合作不能要求整齊劃一，只能走求同存異的路子。
　
＊習近平：下一個最佳投資目的地還是中國＊
　
　　習近平又在演講中呼籲各國繼續投資中國，他稱中國已經成為最佳投資目的地的代名詞，下
一個「中國」還是中國，歡迎各國工商界繼續投資中國、深耕中國。習近平指，中國經濟韌性強
、潛力足、回旋餘地廣，長期向好的基本面沒有變也不會變，中國有信心、更有能力實現長期穩
定發展，並不斷以中國新發展為世界帶來新動力、新機遇。
　　習近平指，無論國際形勢如何變化，中國打造市場化、法治化、國際化營商環境的決心不會
變，一視同仁為外商投資提供優質服務的政策不會變。中方將不斷完善外商投資權益保護機制，
進一步縮減外商投資准入負面清單，全面保障外商投資企業國民待遇，持續加強知識產權保護；
將努力打破制約創新要素流動的壁壘，深化數字經濟領域改革，促進數據依法有序自由流動；同
時，推出更多「暖心」舉措，優化外國人來華和停居留政策，著力打通外國人在華使用金融、醫
療、互聯網支付等服務的堵點，為外國工商界來華投資興業提供更好保障。（ｅｙ）

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