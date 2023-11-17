《經濟通通訊社１７日專訊》據《韓聯社》引述南韓總統府消息稱，南韓和中國正在就安排
兩國領導人峰會進行磋商。《韓聯社》此前報道，中國國家主席習近平與南韓總統尹錫悅此前在
ＡＰＥＣ領導人非正式會議上短暫會面，兩人曾握手致意。（ｅｙ）
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17/11/2023 12:06
【ＡＰＥＣ】習岸會後啟習尹會，韓媒稱中韓正安排兩國元首磋商
《經濟通通訊社１７日專訊》據《韓聯社》引述南韓總統府消息稱，南韓和中國正在就安排
兩國領導人峰會進行磋商。《韓聯社》此前報道，中國國家主席習近平與南韓總統尹錫悅此前在
ＡＰＥＣ領導人非正式會議上短暫會面，兩人曾握手致意。（ｅｙ）
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