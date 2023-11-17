  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

17/11/2023 12:06

【ＡＰＥＣ】習岸會後啟習尹會，韓媒稱中韓正安排兩國元首磋商

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《韓聯社》引述南韓總統府消息稱，南韓和中國正在就安排
兩國領導人峰會進行磋商。《韓聯社》此前報道，中國國家主席習近平與南韓總統尹錫悅此前在
ＡＰＥＣ領導人非正式會議上短暫會面，兩人曾握手致意。（ｅｙ）

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回AH股新聞

上一篇新聞︰17/11/2023 12:24  《汽車新勢力》小鵬首款ＭＰＶ　Ｘ９開啟預售，價格３８﹒８萬起

下一篇新聞︰17/11/2023 12:05  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

其他AH股新聞
More

17/11/2023 12:05  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

17/11/2023 12:05  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金