《經濟通通訊社１７日專訊》據《韓聯社》引述南韓總統府消息稱，南韓和中國正在就安排

兩國領導人峰會進行磋商。《韓聯社》此前報道，中國國家主席習近平與南韓總統尹錫悅此前在

ＡＰＥＣ領導人非正式會議上短暫會面，兩人曾握手致意。（ｅｙ）

