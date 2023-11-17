《經濟通通訊社１７日專訊》在中美兩國元首會晤後，中國商務部公布，商務部部長王文濤

與美國商務部長雷蒙多在三藩市舉行兩國商務部溝通交流機制首次部長級會談，雙方就中美經貿

關係和共同關心的經貿議題進行了務實、建設性和富有成效的溝通。王文濤在會上就美對華半導

體出口管制最終規則、制裁打壓中國企業、雙向投資限制、３０１關稅等表達關切。

商務部稱雙方就經貿領域的國家安全問題進行了深入交流。王文濤會上強調，國家安全的泛

化、政治化影響正常貿易投資往來，雙方討論經貿領域國家安全邊界問題十分重要。

王文濤表示，兩國元首三藩市會晤為中美經貿關係指明方向，中方願與美方共同落實元首會

晤共識，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，用好兩國商務部之間建立的溝通渠道，加強對話

，管控分歧，為兩國貿易投資合作創造良好環境。



＊明年初中美專家就商業秘密保護進行技術討論＊



商務部表示，中美雙方同意，兩國商務部將於明年一季度舉行商貿工作組（副部級）對話首

次會議；支持在兩國開展的省州經貿合作和貿易投資促進活動；共同推動中美企業合作對接項目

取得實效，並增設項目辦公室；共同推動建立中美政府間標準和合格評定對話機制；雙方討論並

同意兩國專家於２０２４年１月就強化行政許可過程中的商業秘密和保密商務信息保護問題進行

技術討論。（ｅｙ）

