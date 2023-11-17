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AH股新聞

17/11/2023 09:38

【樓市鬆綁】深圳否認取消商品住房銷售限價，此前土拍不再限房價

　　《經濟通通訊社１７日專訊》深圳昨日傳出「取消商品住房銷售限價」的消息，內媒引述深
圳市規劃和自然資源局、深圳市住房和建設局表示，上述為不實消息，強調深圳堅決落實「穩地
價、穩房價、穩預期」的工作目標，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩
健康發展。
　　深圳公共資源交易公共服務平台昨掛出龍華區、坪山區兩宗宅地的土地使用權出讓公告，擬
分別建設普通商品住房、全年期自持社會主體出租的保障性租賃住房，起拍價分別為７﹒５４億
元、１﹒１９億元（人民幣．下同），掛牌結束時間為１２月１５日。根據公告，兩宗地均採取
「單限單競＋搖號」方式，即僅限地價、競地價，達到最高限制地價後通過搖號方式確定競得人
，而非當地近年土拍採取的「三限雙競＋搖號」（限地價、限普通商品房銷售價格、限企業自持
的保障性租賃住房建築面積；競地價、競企業自持的保障性租賃住房建築面積；達到最高限制建
築面積後通過搖號方式確定競得人）。輿論遂認為，此次土拍取消了對普通商品房銷售價格的限
制，是深圳自２０１６年開啟新房限價後首次出現重大變化。不過，業內人士表示，無法確定未
來會否恢復「三限雙競＋搖號」政策。（ｓｌ）

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