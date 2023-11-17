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AH股新聞

17/11/2023 10:12

《神州金融》內地據報要求銀行同業存單利率不得高於２﹒５７％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國據報再出手穩定市場資金流動。據《彭博》引述知情人士
報道，最少兩家商業銀行上周曾經收到金融監管部門指導，要求限制過高的同業存單發行利率，
１年期同業存單利率不能高於２﹒５７％，以控制融資成本。報道指，這是１０月末銀行間貨幣
市場利率罕見短暫飆升後，監管機構穩定市場的又一舉動；中國人民銀行本周通過中期借貸便利
（ＭＬＦ）操作大量投放資金。
　　據全國銀行間同業拆借中心網站，基於主要大型商業銀行、股份制銀行的同業存單一級發行
利率編制的市場統計指標ＰｒｉｍｅＮＣＤ周四報２﹒５７４５％；上周該指數曾到達本月高點
２﹒５９２５％。人行周三通過ＭＬＦ向市場超預期淨投放６０００億元人民幣利率為２﹒５％
的一年期資金，有分析認為ＭＬＦ利率低於目前同業存單利率，對市場有向下牽引的作用。
　　１０月３１日午後，銀行間隔夜拆借利率一度飆升至５０％的罕見水平，打破２０１３年６
月２０日創下的３０％紀錄。及後外電引述消息指，中國外匯交易中心要求涉及當天銀行間回購
５０％等高利率成交的機構填寫情況說明；監管機構於１１月１日召開會議，對參會機構表示，
１０月３１日的報價「擾亂了市場」，告誡他們不要「情緒化」。官媒《證券時報》則發表評論
文章，指當天貨幣市場流動性並非明顯緊張，據事後多方信息反饋，當天的利率跳升只是少數非
銀機構為避免違約風險大幅提升回購利率平盤所致，成交筆數和金額佔全市場的比例較低。
（ｓｌ）

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