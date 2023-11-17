《經濟通通訊社１７日專訊》２０２３廣州車展今日開幕，理想汽車（０２０１５）宣布，

家庭科技旗艦ＭＰＶ理想ＭＥＧＡ今早９時４０分開始預訂，訂金５０００元（人民幣．下同）

，售價將在６０萬元以內。理想ＭＥＧＡ將於今年１２月發布，試駕車明年１月１３日－３１日

進店，屆時將開啟鎖單，並按照預訂順序優先排產。理想ＭＥＧＡ將於明年２月初在北京工廠開

啟量產，２月下旬開啟用戶交付。

據此前信息，理想ＭＥＧＡ將將是理想汽車與寧德時代（深：３００７５０）合作後首款搭

載５Ｃ麒麟電池的車型，可實現充電９分３０秒續航４００公里的充電效率。



＊理想Ｌ系列已交付逾３５萬８輛，１０月總上險量逾４萬輛＊



理想汽車今日還在微博宣布，截至目前，理想汽車今年累計交付量已突破３０萬輛，成為第

一個達到年銷量３０萬萬輛的中國豪華品牌。１０月理想Ｌ系列總上險量達４００８８輛，其中

：理想Ｌ９達１２６５３輛，是售價４０萬元以上銷量第一的車型，不分能源形式，不分車身形

式；理想Ｌ７達５３５７輛，是售價３０萬元－４０萬元銷量第一的車型，不分能源形式，不分

車身形式；理想Ｌ８達１２０７８輛，是３０萬元－４０萬元六座車的第一。理想Ｌ９、理想

Ｌ８、理想Ｌ７每款車型的累計交付量分別都已經超過１０萬輛，理想Ｌ系列總累計交付量已經

超過３５萬。（ｓｌ）

