  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

17/11/2023 10:49

《汽車新勢力》理想ＭＥＧＡ今啟預訂明年２月交付，售價６０萬內

　　《經濟通通訊社１７日專訊》２０２３廣州車展今日開幕，理想汽車（０２０１５）宣布，
家庭科技旗艦ＭＰＶ理想ＭＥＧＡ今早９時４０分開始預訂，訂金５０００元（人民幣．下同）
，售價將在６０萬元以內。理想ＭＥＧＡ將於今年１２月發布，試駕車明年１月１３日－３１日
進店，屆時將開啟鎖單，並按照預訂順序優先排產。理想ＭＥＧＡ將於明年２月初在北京工廠開
啟量產，２月下旬開啟用戶交付。
　　據此前信息，理想ＭＥＧＡ將將是理想汽車與寧德時代（深：３００７５０）合作後首款搭
載５Ｃ麒麟電池的車型，可實現充電９分３０秒續航４００公里的充電效率。
　
＊理想Ｌ系列已交付逾３５萬８輛，１０月總上險量逾４萬輛＊
　
　　理想汽車今日還在微博宣布，截至目前，理想汽車今年累計交付量已突破３０萬輛，成為第
一個達到年銷量３０萬萬輛的中國豪華品牌。１０月理想Ｌ系列總上險量達４００８８輛，其中
：理想Ｌ９達１２６５３輛，是售價４０萬元以上銷量第一的車型，不分能源形式，不分車身形
式；理想Ｌ７達５３５７輛，是售價３０萬元－４０萬元銷量第一的車型，不分能源形式，不分
車身形式；理想Ｌ８達１２０７８輛，是３０萬元－４０萬元六座車的第一。理想Ｌ９、理想
Ｌ８、理想Ｌ７每款車型的累計交付量分別都已經超過１０萬輛，理想Ｌ系列總累計交付量已經
超過３５萬。（ｓｌ）

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回AH股新聞

下一篇新聞︰17/11/2023 10:44  《駐滬專電》杭州樓市新政滿月：二手房帶看量增加，下單速度加快

其他AH股新聞
More

17/11/2023 10:40  《Ａ股焦點》軍工股連跌三日，習近平見岸田文雄重申戰略互惠關係

17/11/2023 10:38  《Ａ股焦點》國際油價跌至７月以來低點，中石油Ａ跌２％

17/11/2023 10:20  【習岸會】習近平：中日應確認戰略互惠關係定位，把握歷史大勢

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金