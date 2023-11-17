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AH股新聞

17/11/2023 11:26

《汽車新勢力》廣汽總經理馮興亞：埃安要盡快實現上市

　　《經濟通通訊社１７日專訊》２０２３廣州車展今日開幕，廣汽集團（０２２３８）
（滬：６０１２３８）總經理馮興亞表示，旗下新能源車品牌埃安要盡快實現上市，從而更好調
動團隊積極性。數據顯示，今年１－１０月，廣汽埃安累計銷量近４０萬輛，同比增長８５％，
年銷售目標完成率近８０％。
　　埃安總經理古惠南在同一場合透露，埃安計劃２０２５年實現Ｌ４級的智能駕駛；２０２６
年，埃安將會實現固態電池的量產搭載。此外，埃安泰國本土工廠將於明年投產，埃安將以泰國
為中心，輻射東南亞，在亞太、歐洲、中東等地構建全球產銷基地，加速國際化。
　　埃安分拆上市計劃備受關注，但其上市板塊至今尚未明確。古惠南去年底透露，預計埃安
２０２３年底或２０２４年初上市。今年４月，外電引述消息指，埃安選擇中金（０３９０８）
（滬：６０１９９５）和華泰證券（０６８８６）（滬：６０１６８８）聯合安排科創板上市事
宜，惟廣汽方面回應稱，中金和華泰是埃安混改的顧問公司，目前未定埃安上市板塊。而在今年
９月廣汽集團半年度業績會上，廣汽集團董事長曾慶洪表示，廣汽埃安分拆上市工作正按計劃有
序推進，具體上市時間取決於上市審核進展及屆時資本市場狀況，具體進展將按監管要求適時予
以披露。（ｓｌ）

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