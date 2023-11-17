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AH股新聞

17/11/2023 15:42

《中國要聞》國家衛健委：嚴厲打擊偽造販賣出生證，絕不姑息

　　《經濟通通訊社１７日專訊》湖北襄陽、廣東佛山、廣西南寧等地近日都有醫院負責人被舉
報勾結中介販賣出生證，懷疑背後涉及非法代孕、拐賣兒童等不法行為，相關醫院負責人及多名
疑犯已被刑事拘留。國家衛健委今日發文，強調高度重視出生醫學證明管理工作，正在掛牌督辦
有關地方嚴肅核查處理販賣出生醫學證明等相關問題，已向湖北襄陽、廣東佛山、廣西南寧等地
派出督導組，督促指導地方深挖徹查、回應社會關切、追究相關責任。
　　國家衛健委強調，出生醫學證明是依據母嬰保健法相關規定制發的法定醫學證明文件，是公
安機關開展新生兒戶口登記的重要依據。國家衛健委對於損害兒童權益、傷害群眾利益、擾亂正
常醫療秩序，特別是偽造出生醫學證明的行為，將嚴厲打擊、絕不姑息，發現一宗，查處一宗，
積極配合公安機關打擊倒買倒賣出生醫學證明等犯罪行為，對涉案醫務人員依法依規嚴肅處理。
歡迎向當地衛生健康行政部門舉報相關線索。
　　下一步，國家衛健委將指導醫療機構進一步健全完善內部管理機制和流程，並在全國開展出
生醫學證明規範管理項檢查。（ｓｌ）

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