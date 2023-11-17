《經濟通通訊社１７日專訊》２０２３中國國際旅遊交易會今日在雲南昆明開幕，會期３天

。期間舉行的全球旅行商大會上，攜程集團（０９９６１）聯合創始人、董事局主席梁建章表示

，一些主要經濟體入境旅遊收入佔ＧＤＰ的１％－３％，如果中國入境遊收入佔ＧＤＰ１﹒５％

的話，將帶來過萬億元人民幣的市場增量空間。

攜程並在會上聯合螞蟻集團、中旅旅行、遠海國際、ＣＮＮ、桂林唐朝國旅等產業鏈相關企

業，發出入境遊協作聯盟倡議。倡議表示，將分別從入境遊服務門戶、境外卡移動支付、國內目

的地海外傳播、團隊遊服務品質等維度入手，推動入境遊全鏈路便利化，提高外國遊客的遊玩體

驗。

攜程表示，將在攜程國際版Ｔｒｉｐ上搭建入境遊服務平台，打造外國人中國遊玩的一站式

門戶。該平台將以圖文＋影片方式，講解「如何前往中國游玩、去哪兒玩、怎麼玩」等問題，並

提供簽證辦理提示、酒店及景點、移動支付和通訊、交通及餐飲等介紹、預訂等服務。攜程還透

露，力爭明年服務的入境遊人數比２０１９年增長超１５０％。

此外，中旅旅行倡議加大中國目的地營銷推廣力度，優化入境旅遊產品和線路，加強多語種

外聯與導遊團隊建設；螞蟻集團倡議加強跨境支付技術研發，支持遊客入境使用電子錢包和綁外

卡，以數字支付助力入境消費。（ｓｌ）

