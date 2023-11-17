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AH股新聞

17/11/2023 17:35

《中國要聞》財新：中山二院其他實驗室如常運作，校方增應急櫃

　　《經濟通通訊社１７日專訊》廣州中山大學附屬第二醫院（又名中山大學孫逸仙紀念醫院）
乳腺外科多名博士生今年內患上罕見癌症，可能受實驗環境和試劑影響，矛頭直指中山二院乳腺
腫瘤中心副主任、「傑青」學者蘇士成，事件一度獲外界廣泛關注，不過近日熱度快速下降。
　　內媒《財新》記者在事發５日後，於１１月１１日到中山二院涉事實驗室探訪，發現門口張
貼的安全信息牌顯示室內有易製毒化學品、易燃易爆品，高溫和低溫設備，未有涉及輻射安全的
放射源或射線裝置，同樓層不少實驗室有學生操作儀器，走動頻繁，但兩個涉事房間內無人出現
，實驗設備與物品擺放密集，沒有拆除跡象。
　　報道引述校內學生介紹，在患癌風波後，科技樓數個有實驗室的樓層走廊中都新增應急用品
櫃，內有防護服、醫藥箱、Ｎ９５口罩等。
　　一位在國內科研院所做癌症基礎研究的博士生向報道表示，他在數年前去過中山二院院長宋
爾衛的實驗室參觀，當時能聞到有毒試劑ＴＲＩｚｏｌ的味道。該博士生說，這種試劑本應在通
風櫥內操作，讓味道淡化，但他參觀時整個實驗室都充滿了味道，學生都在室內操作實驗，令他
感到擔憂。（ｒｙ、ｅｙ）

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