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AH股新聞

17/11/2023 17:28

《中國房產》財新：陸家嘴江蘇「毒地」項目逾２００業主要求退房

　　《經濟通通訊社１７日專訊》陸家嘴（滬：６００６６３）在蘇州高新開發區開發的住宅及
商用項目，此前被驗出土壤污染嚴重超標，將蘇鋼集團、蘇州市環境科學研究所、蘇州市蘇城環
境科技有限責任公司、蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會、蘇州市自然資源和規劃局告上
法庭，索償過百億人民幣。雙方就土地污染檢測問題相互扯皮，讓夾在其中的業主手足無措。
　　據《財新》報道，被捲入「毒地」恐慌的峰譽庭小區有超過２００個業主簽字要求開發商退
房，業主代表在１１月１２日與陸家嘴子公司、峰譽庭開發商蘇州綠岸負責人進行對話，對方表
示暫時沒有針對居民的措施方案，因相關建設手續都是合法合規的，開發商自己也是受害者。
　　該報記者到峰譽庭小區所在的錦繡瀾山項目區觀察，隨處可見紅黃感歎號的警告標識，寫著
「本地塊存在污染風險」。
　　陸家嘴於７年前在蘇鋼集團手中買下共１７宗土地的使用權，計劃在蘇州高新區建成一個包
括住宅、商業、學校的大型社區，峰譽庭小區就建設在其中一宗地塊上，包括６幢居民樓，其中
３幢為原蘇鋼社區的回遷房，另外３幢則是商品房，《財新》指峰譽庭小區合共有超過７００戶
入住；至於另一宗地塊錦園小區在交房２６戶後因污染問題已經停售；另外陸家嘴在當地建成的
學校、幼兒園、商務區和另一個住宅小區都未投入使用。（ｅｙ）
　

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