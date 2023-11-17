【ＦＯＣＵＳ】繼地產大佬（昔日）恒大，以「銷售情況不如預期」為由，取消境外債務重

組會議後，科網大佬阿里，再以「晶片出口限制」為由，宣布不再推進雲智能集團完全分拆。不

論真假，市場膝跳反射先跌為敬，周四（１６日）半日暴瀉１０％。但看真些，不再分拆是否真

的是阿里的「世界末日」？



＊增速連跌六季，回暖再往下＊



分拆釋放價值的憧憬破滅，加上馬雲家族信託擬下周二（２１日）起沽售５００萬股，雙重

利淡拖累阿里巴巴（０９９８８）股價今早低見７２﹒９元，令昨日８４元以上逢高追貨的投資

者「哭暈在廁所」。

不過，看看阿里最新公布的截至９月３０日止的季報，期內非公認會計準則淨利按年升

１９％至４０１﹒８８億元人民幣，決定以２５億美元派發上市以來首次股息（折合約每股

０﹒９７港元）。各分部具體表現而言，「頭號馬車」淘天集團收入按年增４％，國際數字商業

集團、菜鳥集團、本地生活集團則分別增５３％、２５％、１６％。此外，每股收益增長２１％

至１﹒９５元，自由現金流增長２７％至６２億美元

，更是可圈可點。

至於今次掀起股價暴瀉的罪魁禍首「雲」，當季營收按年僅增２％，為上季結束連續六季增

速放緩後，再次掉頭往下，而這可能是阿里決定叫停分拆的真正原因。



＊管理層換馬預告高強度投入＊



據Ｓｙｎｅｒｇｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｇｒｏｕｐ最新數據，阿里雲三季度全球市佔率持

平第二季的４％，緊跟亞馬遜ＡＷＳ、微軟雲、Ｇｏｏｇｌｅ雲之後。自今年３月阿里拍板業務

「一拆六」，接著５月再祭出細節，包括明確阿里雲於未來１２個月內完全分拆獨立上市，被視

作釋放價值的「二次創業」，以及在國內面對天翼雲、聯通雲、行動雲三大營運商雲強勢崛起，

更靈活追求海外擴張的舉措。

然而，消息甫一出爐，阿里股價就於５月１９日錄大跌６％，並在５月底低見７５﹒８元。

其後到９月

，阿里雲智能集團首席執行官張勇突宣布卸任，由技術派背景的吳泳銘接任，冥冥中埋下阿里雲

推遲上市的伏筆。但從５月決定分拆股價跌，到最新取消分拆股價仍跌看，最大玄機或根本不在

「晶片出口限制」，而是增長勢頭逆風及管理層變動。

若看看亞馬遜、微軟始終將雲作為旗下業務的一部分，風投背景的蔡崇信、吳泳銘看重對核

心業務的長期專注和高強度投入，顯示雲的故事並非結束，而更平的估值以及坐擁６４０億美元

淨現金，阿里前景未宜看淡。

