《經濟通通訊社１７日專訊》周六福第三度衝擊ＩＰＯ失敗。深交所網站顯示，周六福珠寶

股份有限公司ＩＰＯ審核狀態變更為終止（撤回）。

根據深交所今日公開的文件，周六福及其保薦人中信建投１１月８日向深交所提交關於撤回

周六福首次公開發行股票並在主板上市申請文件的申請，深交所根據相關規定決定終止周六福首

次公開發行股票並在主板上市的審核。

周六福先後在２０１９年５月、２０２０年９月、今年２月遞表擬登陸深交所主板，但第一

次申請因受聘的會計師事務所正中珠江被證監會立案調查，ＩＰＯ審查被中止；第二次申請在發

審委會議上被否決。

內媒《深藍財經》此前報道，周六福發展模式以加盟為主，大部分收入來自加盟商，

２０１９年加盟商收入佔周六福主營業務的８２％。招股書顯示，自２０１９年起至２０２２年

６月３０日期間，逐年的加盟商收入分別為１７﹒９億、１３﹒３億、１５﹒５億、６﹒２億，

即三年半從加盟商處賺了５３億。報道指，周六福基本沒有支出成本，即獲得暴利，故在周六福

ＩＰＯ過程中，加盟模式成為監管問詢的焦點。（ｓｌ）

