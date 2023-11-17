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AH股新聞

17/11/2023 18:04

《神州民企》周六福三度衝擊ＩＰＯ失敗，深交所：應申請終止審核

　　《經濟通通訊社１７日專訊》周六福第三度衝擊ＩＰＯ失敗。深交所網站顯示，周六福珠寶
股份有限公司ＩＰＯ審核狀態變更為終止（撤回）。
　　根據深交所今日公開的文件，周六福及其保薦人中信建投１１月８日向深交所提交關於撤回
周六福首次公開發行股票並在主板上市申請文件的申請，深交所根據相關規定決定終止周六福首
次公開發行股票並在主板上市的審核。
　　周六福先後在２０１９年５月、２０２０年９月、今年２月遞表擬登陸深交所主板，但第一
次申請因受聘的會計師事務所正中珠江被證監會立案調查，ＩＰＯ審查被中止；第二次申請在發
審委會議上被否決。
　　內媒《深藍財經》此前報道，周六福發展模式以加盟為主，大部分收入來自加盟商，
２０１９年加盟商收入佔周六福主營業務的８２％。招股書顯示，自２０１９年起至２０２２年
６月３０日期間，逐年的加盟商收入分別為１７﹒９億、１３﹒３億、１５﹒５億、６﹒２億，
即三年半從加盟商處賺了５３億。報道指，周六福基本沒有支出成本，即獲得暴利，故在周六福
ＩＰＯ過程中，加盟模式成為監管問詢的焦點。（ｓｌ）

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