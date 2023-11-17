《經濟通通訊社１７日專訊》２０２３中國國際旅遊交易會今日在雲南昆明開幕，期間文化

和旅遊部召開中國入境旅遊政策發布會，介紹近期採取的優化簽證和提高入境旅遊便利化政策措

施。國家移民管理局外國人管理司表示，目前已在全國入境量較大的７７個城市９９個對外開放

口岸開展口岸簽證業務；在所有對外開放口岸對各國公民實施２４小時過境免簽政策，在１８個

省（區、市）２３個城市３１個口岸對５４個國家人員實施７２╱１４４小時過境免簽政策；外

國人組團入境廣東包括港澳地區１４４個小時免簽、東盟１０國旅遊團入境廣西桂林１４４小時

免簽、上海郵輪入境１５天免簽、海南５９國人員入境３０天免簽等。



＊７２╱１４４小時過境免簽政策適用國家增至５４個＊



與此同時，國家移民管理局官方微信今日公布，自２０２３年１１月１７日起，中國對挪威

公民實施７２╱１４４小時過境免簽政策，此政策適用國家範圍增至５４國。

目前長沙、哈爾濱、桂林共３個城市實施７２小時過境免簽政策，北京、天津、石家莊、秦

皇島、上海、南京、杭州、寧波、廣州、深圳、揭陽、瀋陽、大連、青島、重慶、成都、西安、

廈門、武漢、昆明共２０個城市實施１４４小時過境免簽政策。美國、加拿大、澳洲、日本、南

韓、新加坡、法國、英國、意大利、俄羅斯等５４國公民憑有效國際旅行證件和限定時間內確定

日期及座位的聯程客票過境上述城市前往第三國（地區），可免辦簽證在規定區域內停留不超過

７２小時或１４４小時，停留期間，可從事旅遊和臨時商務訪問等短期活動。（ｓｌ）

