  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

17/11/2023 16:10

《中國要聞》移民局：所有對外開放口岸實施２４小時過境免簽政策

　　《經濟通通訊社１７日專訊》２０２３中國國際旅遊交易會今日在雲南昆明開幕，期間文化
和旅遊部召開中國入境旅遊政策發布會，介紹近期採取的優化簽證和提高入境旅遊便利化政策措
施。國家移民管理局外國人管理司表示，目前已在全國入境量較大的７７個城市９９個對外開放
口岸開展口岸簽證業務；在所有對外開放口岸對各國公民實施２４小時過境免簽政策，在１８個
省（區、市）２３個城市３１個口岸對５４個國家人員實施７２╱１４４小時過境免簽政策；外
國人組團入境廣東包括港澳地區１４４個小時免簽、東盟１０國旅遊團入境廣西桂林１４４小時
免簽、上海郵輪入境１５天免簽、海南５９國人員入境３０天免簽等。
　
＊７２╱１４４小時過境免簽政策適用國家增至５４個＊
　
　　與此同時，國家移民管理局官方微信今日公布，自２０２３年１１月１７日起，中國對挪威
公民實施７２╱１４４小時過境免簽政策，此政策適用國家範圍增至５４國。
　　目前長沙、哈爾濱、桂林共３個城市實施７２小時過境免簽政策，北京、天津、石家莊、秦
皇島、上海、南京、杭州、寧波、廣州、深圳、揭陽、瀋陽、大連、青島、重慶、成都、西安、
廈門、武漢、昆明共２０個城市實施１４４小時過境免簽政策。美國、加拿大、澳洲、日本、南
韓、新加坡、法國、英國、意大利、俄羅斯等５４國公民憑有效國際旅行證件和限定時間內確定
日期及座位的聯程客票過境上述城市前往第三國（地區），可免辦簽證在規定區域內停留不超過
７２小時或１４４小時，停留期間，可從事旅遊和臨時商務訪問等短期活動。（ｓｌ）

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金