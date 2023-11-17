《經濟通通訊社１７日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）公布，本月至
昨日累斥約１﹒５６億元（人民幣．下同），通過集中競價交易方式已累計回購約６９７﹒８萬
股Ａ股，佔０﹒０７４％股權，購買的每股最高價為２２﹒６２元，最低價為每股２１﹒７２元
。
該集團指，自５月１６日至昨天，已累斥約１１﹒２億元回購約４９１０﹒８萬股，佔
０﹒５２％，購買的每股最高價為２４﹒５元，最低價為２１﹒２元。（ｗｈ）
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17/11/2023 07:53
《國企紅籌》海爾智家（０６６９０）累斥１﹒６億人幣回購Ａ股
《經濟通通訊社１７日專訊》海爾智家（０６６９０）（滬：６００６９０）公布，本月至
昨日累斥約１﹒５６億元（人民幣．下同），通過集中競價交易方式已累計回購約６９７﹒８萬
股Ａ股，佔０﹒０７４％股權，購買的每股最高價為２２﹒６２元，最低價為每股２１﹒７２元
。
該集團指，自５月１６日至昨天，已累斥約１１﹒２億元回購約４９１０﹒８萬股，佔
０﹒５２％，購買的每股最高價為２４﹒５元，最低價為２１﹒２元。（ｗｈ）
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