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AH股新聞

20/11/2023 08:23

《擴大開放》ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ獲批成中國合資銀行卡清算機構

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》美國第二大銀行卡清算機構、萬事達公司
（ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ），獲批進入中國市場。萬事達是繼美國運通後，　第２家境外銀行卡
清算機構進入國內市場。
　　人民銀行公告，人民銀行會同金融監管總局審查批准「萬事網聯信息技術（北京）有限公司
」提交的銀行卡清算機構開業申請。１１月１７日，人民銀行向萬事網聯公司核發銀行卡清算業
務許可證。獲得行政許可後，萬事網聯公司可在中國境內授權成員機構發行和受理「萬事達」品
牌的人民幣銀行卡。
　　人民銀行指，下一步將繼續遵循公開、公平、公正的原則，推進銀行卡清算市場准入工作，
統籌發展和安全，持續完善銀行卡清算機構監管機制，促進支付行業高質量發展。
　　萬事網聯公司是萬事達公司（ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ）與網聯清算有限公司在中國境內共同
發起設立的合資公司。天眼查信息顯示，萬事網聯公司註冊金額１０億元人民幣，萬事達公司通
過旗下公司合計持股５１％，網聯清算有限公司的全資子公司網聯科技有限公司持股４９％。萬
事網聯公司的董事長為萬事達卡亞太區聯席總裁凌海。
　　專家指，批准萬事達公司進入中國市場，是貫徹落實中國推進高水平對外開放決策部署的具
體措施，彰顯中國擴大對外開放的決心。

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