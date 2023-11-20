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AH股新聞

20/11/2023 08:56

【內房困局】內地金融部門聯合發聲：防範化解大型房企風險

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人民銀行、金融監管總局、中證監１７日
聯合召開金融機構座談會並表示，支持房地產企業通過資本市場合理股權融資，積極支持穩妥防
範化解大型房企風險，做好房地產企業合理融資支持和融資監管，促進房地產行業平穩健康發展
。同時，穩妥做好相關風險處置和違規查處，從嚴查處上市房企、發債房企財務造假、虛假信息
披露及相關中介機構未履職盡責等違法違規行為。
　
＊支持房地產企業通過資本市場合理股權融資＊
　
　　會議強調，各金融機構要深入貫徹落實中央金融工作會議部署，堅持「兩個毫不動搖」，一
視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸
。繼續用好「第二支箭」支持民營房地產企業發債融資。支持房地產企業通過資本市場合理股權
融資。
　　會議強調，要繼續配合地方政府和相關部門，堅持市場化、法治化原則，加大保交樓金融支
持，推動行業併購重組。要積極服務保障性住房等「三大工程」建設，加快房地產金融供給側改
革，推動構建房地產發展新模式。
　
＊促進解決民營房企發債難問題＊
　
　　下一步，中證監將一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。保持房企股債融資渠
道總體穩定，支持規範經營的民營房企持續發展。積極發揮中證金融公司與地方擔保公司「央地
合作」增信模式作用，促進解決民營房企發債難問題。做好房地產股債融資監管，規範募集資金
使用。同時，穩妥做好房企相關風險處置和違規查處。堅持「一司一策」化解大型房企債券違約
風險，繼續應對上市房企集中退市問題，確保「退得下、退得穩」。從嚴查處上市房企、發債房
企財務造假、虛假信息披露及相關中介機構未履職盡責等違法違規行為。

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