《經濟通通訊社２０日專訊》貝殼研究院監測顯示，１１月內地百城首套主流房貸利率平均

為３﹒８７％，二套主流房貸利率平均為４﹒４３％，均較１０月下降１個點子，較去年同期分

別回落２２個點子和４８個點子。

數據又顯示，１１月銀行平均放款周期為１９天，較１０月縮短１天，再創２０１９年以來

最快單月放款速度。截至１１月中旬，百城中僅一線城市首套利率超過４％，僅１０個城市二套

利率超過４﹒４％。（ｌｃ）

