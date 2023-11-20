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AH股新聞

20/11/2023 11:02

《中國房產》貝殼研究院：１１月百城首二套房貸利率環比降１點子

　　《經濟通通訊社２０日專訊》貝殼研究院監測顯示，１１月內地百城首套主流房貸利率平均
為３﹒８７％，二套主流房貸利率平均為４﹒４３％，均較１０月下降１個點子，較去年同期分
別回落２２個點子和４８個點子。
　　數據又顯示，１１月銀行平均放款周期為１９天，較１０月縮短１天，再創２０１９年以來
最快單月放款速度。截至１１月中旬，百城中僅一線城市首套利率超過４％，僅１０個城市二套
利率超過４﹒４％。（ｌｃ）

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