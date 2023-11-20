《經濟通通訊社２０日專訊》近日，「杭州量化私募跑路，知名百億私募ＦＯＦ（基金中的

基金）華軟新動力被騙３０億元人民幣」的消息攪動內地金融圈，而且有愈來愈多機構被曝涉及

其中。

市場最新的傳言是「上海有家私募ＦＯＦ也涉及此事，且與華軟新動力情況類似」。

對於該傳聞，上海珠池資產今日公開發文稱，旗下無任何產品投資過深圳匯盛、杭州瑜瑤投

資、磐京投資等本次涉事主體管理的產品，亦無其他任何業務往來。珠池資產稱，目前所有產品

及公司業務均正常平穩運作，公司所有ＦＯＦ產品以及所投資的子基金，均由有資質的機構提供

托管和外包監督服務，不存在資金被轉移的風險；所有產品的基金估值不存在造假風險。

華軟新動力被騙事件源於該基金公司旗下的部分ＦＯＦ投資於深圳匯盛私募的基金。在

２０２３年１１月初贖回時發生支付違約後，華軟新動力調查發現，號稱主打量化中性策略的匯

盛私募，實則沒有自主管理，是將資金投資給了杭州瑜瑤投資，而瑜瑤投資也沒有自主管理，是

將資金投給了磐京股權投資基金；而磐京投資向上提供的淨值都是偽造的，其捲款跑路最終導致

贖回違約。（ｌｃ）

