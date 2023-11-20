《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海市政府今日發布《上海市促進商業航

天發展打造空間信息產業高地行動計劃（２０２３－２０２５年）》，提出的目標是到２０２５

年，上海要圍繞衛星制造、運載發射、地面系統設備、空間信息應用和服務等環節，加強衛星通

信、導航、遙感一體化發展，推動空天地信息網絡一體化融合。新引進和培育１０家商業航天重

點企業，培育５家具備科創板上市條件的硬核企業，扶持一批民營「專精特新」優勢企業，實現

空間信息產業規模超２０００億元人民幣。

同時，上海還要發展新一代中大型運載火箭、低成本高集成衛星、智能應用終端三大拳頭產

品。形成年產５０發商業火箭、６００顆商業衛星的批量化制造能力，以打造「上海星」、「上

海箭」為目標，提供衛星研制、運載發射、在軌交付與管理鏈式服務模式。推動形成地面站、測

運控中心、應用終端等自主建設能力。

《計劃》還提出，上海將開展射頻基帶芯片、天線、專用算法、操作系統定制等關鍵技術研

發，形成高性價比終端制造能力。針對地面與衛星融合通信的新場景，開展場景智能識別、基於

業務無感知的高可靠無縫切換等關鍵技術研究，研制滿足６Ｇ空天地一體化系統性能需求、低成

本、低功耗的終端芯片及模組。

