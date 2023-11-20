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AH股新聞

20/11/2023 17:24

《駐滬專電》上海上周新房成交面積大跳水，市場活力嚴重不足

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》據上海中原地產數據顯示，上周（１１月
１３日至１９日），上海新建商品住宅成交面積２﹒１１萬平方米，環比大幅減少７３﹒７３％
，樓市交易幾乎陷入停滯，市場活力嚴重不足。
　　市場交易結構回歸常態，均價在每平方米３至６萬元（人民幣．下同）的首次改善產品佔比
較多，因此成交均價回落至每平方米６﹒８萬元，環比下跌１４﹒８５％。供應方面，臨近年底
，房企加快出貨節奏，上周入市３９﹒９５萬平方米，環比增加２０９﹒７％。
　　上海中原地產市場分析師盧文曦表示，臨近年底，房企回款壓力增加，也加快產品的投放予
以應對。雖然增加市場新鮮感，有助於吸引消費者入市，但是隨著競品增加，買家選擇餘地也在
變多，去化壓力有所增加。一方面，國家統計局公布的一系列數據顯示市場繼續面臨壓力和挑戰
；另一方面，徐匯濱江的網紅盤准入門檻大幅降低，背後顯示出購買客群在不斷消耗而新增客群
又相當有限，這些都會挫傷市場信心。高供應會給成交提供鋪墊，但目前的市場預期來看，未必
會有超市場預期的高成交。

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