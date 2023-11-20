《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》據上海中原地產數據顯示，上周（１１月

１３日至１９日），上海新建商品住宅成交面積２﹒１１萬平方米，環比大幅減少７３﹒７３％

，樓市交易幾乎陷入停滯，市場活力嚴重不足。

市場交易結構回歸常態，均價在每平方米３至６萬元（人民幣．下同）的首次改善產品佔比

較多，因此成交均價回落至每平方米６﹒８萬元，環比下跌１４﹒８５％。供應方面，臨近年底

，房企加快出貨節奏，上周入市３９﹒９５萬平方米，環比增加２０９﹒７％。

上海中原地產市場分析師盧文曦表示，臨近年底，房企回款壓力增加，也加快產品的投放予

以應對。雖然增加市場新鮮感，有助於吸引消費者入市，但是隨著競品增加，買家選擇餘地也在

變多，去化壓力有所增加。一方面，國家統計局公布的一系列數據顯示市場繼續面臨壓力和挑戰

；另一方面，徐匯濱江的網紅盤准入門檻大幅降低，背後顯示出購買客群在不斷消耗而新增客群

又相當有限，這些都會挫傷市場信心。高供應會給成交提供鋪墊，但目前的市場預期來看，未必

會有超市場預期的高成交。

