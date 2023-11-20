《經濟通通訊２０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監：積極支持穩妥防範化解大型房企風險

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人行、金融監管總局、中證監１７日聯合召開金融機構座談並表示，支持房地產企業通過資本市

場合理股權融資。積極支持穩妥防範化解大型房企風險，做好房地產企業合理融資支持和融資監

管，促進房地產行業平穩健康發展。



推進投資端改革，長線增量資金入市可期

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中央金融工作會議強調，強化市場規則，打造規則統一、監管協同的金融市場，促進長期資本形

成。市場人士預期，有關部門將大力推進投資端改革，推動中長期資金入市各項配套政策落地；

同時，加快培育一流投資銀行和投資機構，促進長期資本形成。



上交所打造滬市公司高質量發展良性生態

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自國務院發布《關於進一步提高上市公司質量的意見》三年以來，上交所積極發揮一線監管功能

，多措並舉解決上市公司突出問題，同時服務上市公司利用資本工具「強身健體」，為滬市公司

高質量發展構建良性市場生態。





《上海證券報》



繼續做好房企合理融資支持和融資監管

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近日，人行、金融監管總局、中證監聯合召開金融機構座談會，提出將繼續支持穩妥防範化解大

型房企風險，包括保持房企股債融資渠道總體穩定，防範化解緩釋房企債券違約風險，從嚴查處

上市房企、發債房企財務造假、虛假信披及中介機構未履職盡責違法違規行為等。



從嚴監管抓鐵有痕，構築滬市公司高質量發展良性生態

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近三年，上交所共發出各類工作函逾２８００封，累計督促４８家上市公司解除違規擔保

１０６８億元人民幣，控股股東及其一致行動人質押比例超過８０％的滬市公司家數已由峰值大

幅下降，推動４０家「問題公司」集中出清。滬市公司市場生態的深刻變化，或成為映照一線監

管真抓實幹、踏石留印的一扇窗口。



萬事網聯獲人行核發牌照

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繼銀聯和連通公司後，萬事網聯公司成為國內第三家銀行卡清算機構，同時也是中國第二家中外

合資的銀行卡清算機構。





《證券時報》



中證監等部門多措並舉支持房企合理融資

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人行、金融監管總局、中證監１７日聯合召開金融機構座談會，明確要支持房地產企業通過資本

市場合理融資。相關人士透露，金融管理部門將積極支持穩妥防範化解大型房企風險，共同做好

房地產企業合理融資支持和融資監管，支持規範經營的民營房企持續發展。積極發揮「央地合作

」增信模式作用，促進解決民營房企發債難問題。



地方招商引資回暖，市場化專業化趨勢凸顯

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當三年疫情告一段落，經濟復甦和發展重新成為地方政府的首要任務，招商引資涉及的各環節被

快速調動起來。但由於過去幾年國內外環境發生較大變化，經濟發展進入不同階段，新的變化在

招商引資過程中隨之顯現。一些傳統的方法愈顯低效，市場化、專業化的趨勢正在凸顯。



人行向萬事網聯核發銀行卡清算業務許可證

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人行１９日發布消息稱，人行會同國家金融監督管理總局審查批准「萬事網聯信息技術（北京）

有限公司」提交的銀行卡清算機構開業申請。２０２３年１１月１７日，人民銀行向萬事網聯公

司核發銀行卡清算業務許可證。（ｌｃ）

